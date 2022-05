Vivienne van den Assem is zwanger van haar tweede kindje

Ze vertelt het nieuws maandag in de uitzending van haar eigen RTL Boulevard. “Ik had het nieuws eigenlijk bekend willen maken met een foto en een grote bloemenzee achter me, of in een roze jas met de buik bloot in de sneeuw. Maar ja, het begint nu lekker weer te worden. En die foto’s zijn al gemaakt.”

Hartstikke trots

Maar ze is blij het op deze manier te vertellen. Het gaat nu ook goed met Vivienne. “Eerder heb ik al een paar keer aan de Boulevard-desk gestaan terwijl ik me belabberd voelde. Maar die fase is nu achter de rug en we zijn hartstikke trots dat we het nog een keertje mogen meemaken.”

Samen met haar partner Arne kreeg Vivienne in 2018 al een zoontje, Guus. Die krijgt er dus een broertje of zusje bij. Dat maken ze later bekend.

De presentatrice heeft een bewogen jaar bij RTL Boulevard achter de rug na de moord van vorig jaar juli op haar collega Peter R. de Vries.

Bron: RTL Boulevard