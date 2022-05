Vlaggen-etiquette: dit zijn de regels rondom het uithangen van de vlag

Voor gebouwen van de Rijksoverheid is een er vlaginstructie, waarin duidelijk te zien is wanneer de vlag gehesen moet worden. Zij moeten zich dus wel degelijk aan deze regels houden. Maar in Nederland is er geen vlaggenwet, dus andere gebouwen, bedrijven en ook wijzelf zijn niks verplicht en mogen onze vlag bij wijze van spreken dus elke dag uithangen. Je vlag buiten hangen op je eigen verjaardag mag dus gewoon!

De vlag uithangen

Het is dus niet strafbaar om zelf je vlagregels te bepalen. Toch zijn er wel bepaalde etiquetteregels voor als je de vlag uithangt. Zo moet-ie eigenlijk tussen zonsondergang en zonsopkomst naar binnen. Als de vlag toch ‘s nachts buiten blijft hangen, hoor je hem te verlichten zodat de kleuren goed zichtbaar zijn. Ook mag de vlag niet op de grond hangen, daar wordt-ie alleen maar vies van. En tot slot mag het verkeer er ook niet door gehinderd worden, maar dat leek ons wel logisch.

Op welke dagen hangen we de vlag uit?

Ieder jaar hangen we de vlag op deze tien dagen uit:

De verjaardag van prinses Beatrix (31 januari)

Koningsdag: de verjaardag van koning Willem-Alexander (27 april)

Nationale Dodenherdenking (4 mei)

Nationale Bevrijdingsdag (5 mei)

De verjaardag van koningin Máxima (17 mei)

Nederlandse Veteranendag (in 2022 op 25 juni)

Formeel einde van de Tweede Wereldoorlog (15 augustus)

Prinsjesdag (derde dinsdag van september)

De verjaardag van prinses Amalia (7 december)

Koninkrijksdag (15 december)

Wanneer vlag halfstok?

Naast deze tien dagen zijn er natuurlijk uitzonderingen voor speciale gebeurtenissen en gelegenheden. In de speciale vlaginstructie van de Rijksoverheid staat wanneer de vlag nog meer buiten met hangen en of ze wel of die wel of niet halfstok moet. Van de tien dagen waarop de vlag ieder jaar naar buiten gaat, is Dodenherdenking de enige dag waarop de vlag halfstok hangt.

Met vlag en wimpel

Je mag natuurlijk de wimpel aan de stok hangen als je zoon of dochter geslaagd is, maar er zijn nog meer dagen waarop de oranje wimpel de stok versierd. Dit zijn de verjaardagen van prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, en ook op de verjaardag van prinses Amalia. Dus ja, met Koningsdag mag de wimpel aan de stok!

Vlag met Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag

Voor Bevrijdingsdag hoort de wimpel dus niet aan de stok. Verder gelden de gebruikelijke regels: niet op de grond, het verkeer niet hinderen en met zonsondergang de vlag weer binnenhalen. Met Dodenherdenking zijn er echter wel een paar andere regels. De vlag moet op deze dag niet alleen halfstok, ook mag-ie pas vanaf zes uur ’s avonds naar buiten.

Bron: Rijksoverheid.nl