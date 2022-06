Vlieg je deze zomer via Schiphol? Zó druk wordt het in juni, juli en augustus

Het Airport Operation Centre (APOC) van Schiphol gaat over de logistieke processen op het vliegveld. Zij hebben een nieuwe update gegeven aan RTL Nieuws. Daarin blikken ze vooruit op de verwachte drukte in de zomervakantie.

Drukte in juni

Komende vrijdag, zaterdag en zondag worden er weer lange wachtrijen bij de security verwacht, wegens een personeelstekort. Met name vrijdagochtend worden er veel mensen verwacht. Ook voor de rest van de maand juni geldt dat er vooral grote drukte zal zijn in de weekenden.

Drukte in juli

Vlieg je in juli of augustus? “Voor juli lijkt zich een zwart scenario te ontvouwen”, schrijft RTL Nieuws. “Het personeelstekort kan dagelijks voor lange rijen en vluchtverstoringen zorgen.”

Drukte in augustus

Wanneer je in augustus vliegt, zit je net iets beter. Het wordt dan waarschijnlijk iets minder druk dan in juli. Het APOC laat wel weten dat het hier om verwachtingen gaat, en dat de situatie kan veranderen.

Maatregelen Schiphol

Zo houden ze bij deze verwachtingen nog geen rekening met het maatregelenpakket van Schiphol. Zo wil de luchthaven tussen 1 juni en 28 augustus het aantal slots (het tijdstip waarop een vliegtuig mag landen of opstijgen) terugbrengen van 126.000 naar 90.000.

Vertraagd of geannuleerd

Bij het schrappen van een grote hoeveelheid slots worden veel passagiers de dupe. Volgens RTL Nieuws “kom je op miljoenen reizigers uit die bijvoorbeeld niet vanaf Schiphol kunnen vertrekken of te maken krijgen met geannuleerde of verplaatste vluchten.”

Wat kan Schiphol doen?

Het is daarom te hopen dat Schiphol op tijd actie onderneemt. Zo zouden ze bijvoorbeeld passagiers kunnen overhevelen naar andere luchthavens. Veel passagiers zullen namelijk liever via bijvoorbeeld Rotterdam naar hun vakantiebestemming vliegen dan helemaal niet. Ook kan Schiphol de doorstroom van passagiers op de luchthaven verbeteren. Daarnaast zou het aantrekken van extra beveiligers natuurlijk erg helpen, maar de kans is klein dat de luchthaven dat deze zomer nog voor elkaar krijgt.

Wat kun je zelf doen?

Ben jij de dupe geworden van de drukte op Schiphol? Is je vlucht bijvoorbeeld vertraagd of geschrapt? Bij Vlucht-vertraagd.nl kun je terecht als je een schadeclaim wil indienen tegen de luchtvaartmaatschappij. Ga je nog op vakantie en heb je er alles voor over om de rijen op Schiphol te skippen? Dat kan, tipt RTL Nieuws, maar dan moet je wel diep in de buidel tasten.

Bron: RTL Nieuws