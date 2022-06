Vlieg je vanaf Schiphol? Let op: je bent pas vier uur voor vertrek welkom in de vertrekhal

Schiphol heeft namelijk een nieuwe regel ingevoerd: passagiers mogen pas vier uur voor vertrek de vertrekhal in.

Nieuwe maatregel Schiphol

De luchthaven hoopt de drukte iets tegen te gaan met deze maatregel. Ze komen nu met de regel omdat in de aanloop naar het pinksterweekend veel drukte wordt verwacht.

Niet binnengelaten

Ben je er eerder dan vier uur voor vertrek? Dan word je simpelweg niet binnengelaten. Bij de liften, trappen en lopende banden van Schiphol Plaza naar de vertrekhallen staan medewerkers die de vertrektijd op je ticket controleren. Heb je geen ticket of ben je te vroeg? Dan mag je niet door.

Controles bij auto's

Ook als je wordt afgezet met de auto bij de zogenoemde Kiss & Ride plekken, word je gecontroleerd. Voor de controles zijn daar de gebieden afgezet.

Proef

Deze nieuwe maatregel maakt volgens Schiphol deel uit van hun actieplan om “te zorgen dat mensen op een soepele manier beginnen met hun reis.” Het gaat hier wel om een proef. Mocht blijken dat de maatregel niet effectief genoeg is, kan het zijn dat-ie weer geschrapt wordt.

Extra rijen

Gaan deze controles dan niet juist zorgen voor extra rijen? Nee, denkt een woordvoerder van de luchthaven: “We kunnen mensen op Schiphol Plaza makkelijker verspreiden en de rijen blijven beter in beweging. Ook hebben we daar de mogelijkheid om naar buiten uit te wijken.”

Eerder komen is zinloos

Volgens de woordvoerder is eerder komen dan vier uur voor vertrek sowieso zinloos: “Als je vier uur of eerder komt, dan zijn de balies voor de vluchten meestal nog niet eens open. Met deze maatregel halen we mensen weg die niet in de rij horen.” Er volgen nog meer maatregelen, maar daar worden nog geen uitspraken over gedaan. Deze maatregel moet in ieder geval gaan zorgen voor ‘enkele tientallen procenten minder reizigers’ in de vertrekhallen. Hoe je zelf het proces op Schiphol kunt versnellen? Dat lees je hier.

Bron: NOS