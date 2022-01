Voetballer Christian Eriksen geeft eerste interview sinds hartaanval: “Ik was vijf minuten dood”

Toen Eriksen tijdens het EK in elkaar stortte, was het zijn medespeler en aanvoerder van zijn team Simon Kjaer die razendsnel wist te handelen. Hij verrichtte de eerste medische handelingen en zorgde er ook voor dat Eriksen zijn tong niet inslikte. De medische staf wist er vervolgens met een reanimatie voor te zorgen dat de voetballer weer bij bewustzijn kwam.

“Het was vreemd”

Het had echter niet veel gescheeld, of Eriksen had het niet overleefd. De voetballer vertelt dat het maar liefst vijf minuten duurde voordat zijn hart weer begon te kloppen. Dit betekent dat hij ontzettend veel geluk heeft gehad, want over het algemeen kunnen de hersenen precies die periode zonder zuurstof. Na vijf minuten treedt er meestal onherstelbare schade op. “Het was vreemd, want ik had niet verwacht dat mensen bloemen zouden sturen, omdat ik vijf minuten lang dood was”, aldus Eriksen.

Veel steun

De voetballer werd na zijn hartstilstand naar het ziekenhuis gebracht. “Daar bleven ze zeggen dat ik meer en meer bloemen ontving. Het was best uitzonderlijk, maar ik vind het heel aardig van iedereen. Het heeft me heel erg geholpen om al die gelukwensen te ontvangen. Mensen schrijven me nog steeds. De mensen die ik sindsdien heb gezien, heb ik ook allemaal persoonlijk bedankt. De doktoren, mijn ploeggenoten en hun families, maar ook fans die ik tegenkom op straat, zowel in Italië als in Denemarken. Ik bedank ze dan allemaal voor hun steun.”

Grootse plannen

Eriksen zit momenteel zonder club. Omdat hij een inwendige defibrillator heeft, was zijn club Internazionale genoodzaakt om hem aan de kant te zetten. In de Serie A mag namelijk niet met een defibrillator worden gevoetbald. De voetballer heeft desondanks grote plannen. “Ik wil actief zijn op het WK in Qatar. Dat is al enige tijd mijn grote doel. Mijn droom zelfs. Of ik daadwerkelijk de selectie ga halen, is natuurlijk een ander verhaal.”

