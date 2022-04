Nederland telt ongeveer 4 miljoen katten en volgens de Vogelbescherming zijn zij samen jaarlijks goed voor het vangen van 18 miljoen vogels. Daardoor raken vooral weidevogels, zoals de kievit en de grutto, in de problemen. “Zij leven in grasland dat rijk is aan kruiden en waar de waterstanden op orde zijn”, zegt Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming tegen RTL Nieuws. “Maar omdat er steeds minder plekken zijn die daaraan voldoen, zitten weidevogels steeds geconcentreerder bij elkaar. En dus zijn ze kwetsbaar.”

Katten binnenhouden

Het helpt niet dat zulke vogels hun nestjes ook daadwerkelijk ín het gras maken. Die zijn daardoor makkelijk te bereiken voor katten. Met name in het broedseizoen, als er in zo’n nestje ook kuikens zitten, worden er veel slachtoffers gemaakt. Vooral ‘s nachts slaan katten toe. “Dan slapen de meeste vogels ook en zitten ze op hun nest. Dan zijn ze een makkelijk doelwit.” De oproep is dan ook vooral: “Hou je kat in ieder geval ‘s nachts binnen. Helemaal als je in weidevogelrijk gebied woont.”

Strafbaar

De Vogelbescherming snapt dat het een oproep is die moeilijk te controleren valt en doet daarom een beroep op de verantwoordelijkheid van de katteneigenaren. “Als jij niet zeker weet wat je kat uitspookt, zorg er dan in deze periode voor dat hij binnenblijft. Het is namelijk zelfs zo dat jij in overtreding bent als je kat een vogel doodt”, aldus Scheurkogel.

Katten aanlijnen

Het is niet de eerste keer dat er opgeroepen wordt om katten binnen te houden. Vorig jaar nog luidden zowel de Vogelbescherming als de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) de noodklok over de weidevogel-en-kattensituatie. Ook verschillende ecologen deden al oproepen om katten binnen te laten leven of alleen aangelijnd naar buiten te laten gaan, net als honden.

Bron: RTL Nieuws