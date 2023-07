Voldoe je híeraan? Dan kun je 1300 euro energietoeslag aanvragen

Het kabinet helpt voor het tweede jaar op rij bepaalde huishoudens met het betalen van hun energierekening. En dat is niet zo gek na een koude winter met torenhoge energieprijzen.

Wie komt in aanmerking voor de energietoeslag?

Heb je een inkomen op of net boven het bijstandsniveau? Dan kun je bij de gemeente terecht voor het eenmalig aanvragen van een energietoeslag van 1300 euro. De gemeente beoordeelt vervolgens of je in aanmerking komt. Hiervoor wordt gekeken naar je inkomen van 2023. De energietoeslag heeft geen gevolgen voor eventuele andere toeslagen die je ontvangt.

Vorig jaar hanteerden veel gemeenten een inkomensgrens van maximaal 20 procent boven het bijstandsniveau. Voor alleenstaanden lag die grens toen op 1310,05 euro netto per maand en voor paren op 1871,50 euro. Lokale overheden kunnen echter zelf een keuze hierin maken, waardoor sommige gemeenten ook huishoudens met een hoger inkomen bijstonden.

Wanneer kun je de energietoeslag aanvragen?

Het is nog niet duidelijk wanneer je de energietoeslag kunt aanvragen? Het wetsvoorstel moet namelijk nog worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Sommige gemeenten keerden wel al 500 euro uit aan huishoudens die in aanmerking komen. Zij kunnen later nog eens 800 euro verwachten.

Wat is de regeling voor studenten?

Studenten die op kamers wonen, komen ook in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag. In dit geval bedraagt die 400 euro. Deze regeling geldt voor alle uitwonende studenten met een aanvullende beurs. De aanvullende beurs wordt alleen verstrekt aan studenten met ouders die minder te besteden hebben.

Deze energietoeslag voor studenten geldt alleen voor 2023 en is niet bedoeld voor studenten die geen recht meer hebben op een prestatiebeurs, maar wel lenen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan namelijk niet nagaan of deze groep uitwonend is. Minister Schouten van Armoedebestrijding kijkt wel nog naar een ultieme poging om studenten die het nodig hebben tegemoet te komen.

Heb je kinderen? In onderstaande video zie je op welke toeslagen je als ouder recht hebt.

Bron: AD.nl