Volg B&B-houders Robbert en Laura op hun Italiaanse avontuur in de nieuwe Libelle TV-serie ‘Ciao, doei!’

In de nieuwe Libelle TV-serie Ciao, doei! volgen we de twee op hun grote avontuur. Speciaal voor de aftrap van deze nieuwe serie klimt Robbert in de pen en beschrijft hoe alles begon.

Ciao, doei!

Robbert:“Waar begin je aan?” Een vraag, maar ook een zorg denk ik, die familie en vrienden in de voorbije jaren nooit aan ons hebben gesteld of naar ons hebben geuit, maar die ongetwijfeld regelmatig door hun hoofd zal hebben gespookt.

Ik zou die gedachtes hebben gepareerd met opmerkingen als ‘wij zijn de taal al aan het leren’, ‘we nemen echt ruim de tijd’ en ‘wij hebben wel een bouwbudget’. Voor ons geen Ik vertrek-drama. Tussen de droom naar elkaar uitspreken en de daadwerkelijke verhuizing zat een jaar of zes. In de tussenliggende jaren hebben we ons uitgebreid laten adviseren, voor, tijdens en na de aankoop, en voor en tijdens de verbouwing. Waarom zitten we dan nu toch in hetzelfde schuitje als die andere Ik-vertrek-kers?

Eerst nog even terug naar het begin. Het was mijn stille wens om ooit nog eens in Italië te wonen. Ik fantaseerde over een B&B, leven in een lagere versnelling, beter eten, beter weer, mooie landschappen en freelance journalistiek werk in mijn eigen tempo. Toen ik Laura dat eens vertelde, riep zij uit: “Maar dat wil ik ook!”

Een mijmering werd een gedeelde droom en toen een plan. We volgden onze eerste Italiaanse taalcursus in Perugia in Italië, gingen ’s ochtends naar school en verkenden in de middag Le Marche, de regio die we op het oog hadden. Tot dan struinden we vooral Idealista af, een Funda voor Europa. Dankzij onze ontdekkingstochtjes verengden we ons gebied tot een strook van zo’n 150 kilometer lang, een half uur tot drie kwartier van zee en vliegveld.

Waarom eigenlijk Le Marche? Onder andere omdat het net Toscane is, maar dan ongerept. Lonely Planet riep de Midden-Italiaanse regio in 2020 uit tot een na beste plek ter wereld om te zijn. “De Marken? Dat is het pure Italië”, zei Jurgen Linssen tegen mij in een verhaal voor (onder andere) Leidsch Dagblad. Hij en zijn echtgenote Gonnie Linssen runnen er sinds 2016 hun bed & breakfast ‘La vecchia scuola’ (De oude school). “De Marken zijn een gecultiveerde lappendeken”,aldus zij. “Overal waar ik om me heen kijk, waar je ook naar toe rijdt, je kijkt het uitzicht in.”

Twee keer gingen we een week op huizenjacht en bij onze allerlaatste bezichtiging met een makelaar was het raak. Het was juni 2020. We waren op slag verliefd. Een oude boerderij met bijgebouwen, met een oude toren en een halve hectare land. Er moest van alles aan gebeuren want er was al een jaar of twintig niet meer in gewoond. Maar om te zien wat iets kan zijn, moet je soms door je roze bril kijken.

De koop was gauw beklonken, maar het duurde tot april 2021 voor we naar de notaris konden. Een architect, tevens geometra, een onmisbare liaison in de Italiaanse bureaucratie, maakte een plan. We gingen voor de zo-krijg-je-alles-verbouwing, opgejut door een opgetuigde subsidieregeling. Zo konden we meteen duurzaam voor de warmtepomp en zonnepanelen gaan. Omdat half Italië zich had laten opjutten met deze zogeheten superbonus, raakten eerst de bouwvakkers op, toen de materialen en uiteindelijk ook de subsidie.

Omdat we flink wat konden voorfinancieren – mede dankzij de verkoop van ons Nederlandse huis – kwamen we best een eind. Zodat we nu een eigen appartement hebben en een tweede. Maar geen B&B-kamers, buitenkeuken, zwembad, opslag of tuin, laat staan een verdienmodel. We kunnen (goed) wonen en hebben (gelukkig) werk. Maar hoe ons avontuur verdergaat? Dat is een vraag – en ook wel een beetje een zorg, denk ik.”

De eerste aflevering

In de eerste aflevering laten Robbert en Laura hun nieuwe stulpje aan je zien:

In deze video leer je de twee nog iets beter kennen: