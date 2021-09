Volgend jaar mogelijk twee extra coronaprikken

Het kabinet houdt er serieus rekening mee dat de gehele bevolking volgend jaar opnieuw twee keer moet worden ingeënt tegen het coronavirus. Dit blijkt volgens het NRC uit de begroting die werd gepubliceerd op Prinsjesdag.

Nog niet zeker

In de begroting van volgend jaar is namelijk een bedrag van 134 miljoen euro gereserveerd voor dit scenario. “Het maximale scenario (gehele bevolking twee keer herprikken)”, staat er. Dat het kabinet zich concreet voorbereidt op een derde en mogelijk zelfs vierde coronaprik voor de hele bevolking in 2022 was nog niet eerder bekend. Het ministerie benadrukt dat het nog niet zeker is of het herprikken noodzakelijk is. Ze willen alleen wel goed voorbereid zijn, vandaar dat het maximale prikken in de begroting is opgenomen.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het gereserveerde geld bedoeld is voor “de uitvoeringscampagne van het vaccineren in 2022". De 134 miljoen is een schatting van het bedrag dat nodig zou zijn om uitvoerende partijen als de GGD te betalen.

Derde prik

Vooralsnog is het Nederlandse kabinet terughoudend met het aanbieden van de zogenaamde ‘boosterprikken’. Wel is onlangs op advies van de Gezondheidsraad besloten dat een kleine groep kwetsbare mensen vanaf komende maand in aanmerking komt voor een derde prik. Volgens de Gezondheidsraad is een derde prik voor de rest van Nederland voorlopig nog niet nodig.

Voorbereidingen

Maar eerlijk is eerlijk: ook volgens de Gezondheidsraad is het nog ‘volstrekt onduidelijk’ hoe lang de bescherming van de huidige één of twee prikken zal blijven. “We weten niet of dat enkele maanden is of dat dat nog veel langer is”, zegt de voorzitter hierover. Daarom vindt de Gezondheidsraad het wél belangrijk dat er vast voorbereidingen getroffen worden om in de toekomst over te kunnen gaan tot een derde prik. Met het vrijmaken van de miljoenen in de begroting bereidt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich daarop voor.

Bron: NRC.