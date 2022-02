Dat zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. “Daarbij moet je waarschijnlijk denken aan vollere voetbalstadions, vollere theaters en het nachtleven dat toch weer open zou kunnen”, zegt Arjan. “Maar er komt vrijdag nog een OMT-advies aan, dus er is nog niets definitief”, waarschuwt hij. Hij verwacht niet dat het hele land weer van het slot gaat, maar wel dat er steeds meer ruimte komt.

QR-codes blijven nodig

Arjan denkt niet dat het corona-toegangsbewijs al de prullenbak in kan. Vanaf vandaag beginnen de eerste QR-codes te vervallen van mensen die te lang geleden zijn besmet of gevaccineerd, maar ondanks de 700.000 handtekeningen onder een petitie om hem af te schaffen is de tijd daar volgens hem nog niet rijp voor. “Maar dat er wat meer mensen mét QR-code bij het café naar binnen mogen en dat ook de thuisbezoekregeling wat ruimer wordt, is dus wel waarschijnlijk”, denkt Arjan.

Twee redenen voor versoepelingen

De reden dat er weer verder kan gaan worden versoepeld heeft te maken met twee dingen, schrijft Nieuwsuur: de hoge vaccinatiegraad onder ouderen en het feit dat steeds meer jongeren besmet zijn geweest. “Dat maakt sneller versoepelen verstandig: nu zijn veel ouderen nog maximaal beschermd vanwege de recente booster, en de kans dat veel jongeren ernstige gevolgen ondervinden van een coronabesmetting is klein”, verklaart Arjan.

Lange termijn

Ook op lange termijn worden er plannen beraamd, bevestigen de bronnen aan Nieuwsuur. Zo zou het kabinet toe willen naar een systeem zonder op grote schaal te hoeven vaccineren en testen. In plaats daarvan zouden ze het virus in de gaten willen houden via thuistesten, steekproeven en onderzoek van bijvoorbeeld het rioolwater.

Daarbij zou het kabinet een systeem willen bedenken waarin binnen een korte tijd veel boosterprikken gezet kunnen worden, als er weer een nieuwe variant van het virus komt. Arjan: “Met zo'n systeem zou je bijvoorbeeld binnen een week kunnen beginnen met prikken en binnen een maand alle ouderen en kwetsbaren kunnen boosteren.”

Persco zonder Rutte?

Dinsdag 15 februari staat er een nieuwe persconferentie op de planning, maar dit keer misschien voor het eerst zónder Mark Rutte. Die heeft dan namelijk een debat over de regeringsverklaring in de Eerste Kamer. “Het kan zijn dat ze die kans aangrijpen om Ernst Kuipers de persconferentie alleen te laten doen”, zegt Arjan. “Dan ziet ook de persconferentie er anders uit en wordt het beeld langzaam weer wat normaler.” Wij zijn benieuwd!

Bron: Nieuwsuur.