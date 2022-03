Volop lenteweer op komst: deze week wordt het 15+ graden Beeld Getty Images/iStockphoto

Volop lenteweer op komst: deze week wordt het 15+ graden

De afgelopen weken hebben we niet bepaald gezellig weer gehad. Na een boel grijze, regenachtige dagen kregen we als klap op de vuurpijl te maken met stormen Corrie, Dudley, Eunice en Franklin. Gelukkig is er nu beter nieuws.