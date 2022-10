Voor déze sterrenbeelden ligt er liefde op de loer deze herfst

Liefde doet zich voor in zoveel verschillende facetten van het leven. Natuurlijk op romantisch vlak, maar ook in banden met familie en vrienden. Deze herfst staan er waardevolle ontmoetingen in de sterren geschreven voor mensen met deze drie sterrenbeelden.

Kreeft

De herfst heeft het beste met je voor als je kreeft bent. Je staat positief in het leven en daarmee trek je gelijkgestemden aan. Je interesse in mensen is de komende maanden extra aanwezig en daarmee sta je open voor types die helemaal bij jou passen. Zowel op zakelijk, vriendschappelijk en romantisch vlak kan een bijzondere ontmoeting je wereld op een positieve manier op z’n kop zetten.

Boogschutter

Boogschutters zullen een avontuurlijke herfst tegemoet gaan op sociaal vlak. Nieuwe ontmoetingen met bijzondere mensen zullen nieuwe energie in je leven blazen als je geboren bent onder dit sterrenbeeld. Vrijheid staat voor jou voorop en die passie komt overeen met de speciale personen die je pad zullen kruisen dit seizoen. Er staat een mooie nieuwe vriendschap in jouw sterren geschreven.

Steenbok

Als jouw sterrenbeeld steenbok is, zul je merken dat je een beetje moe bent van al het harde werken van de afgelopen tijd. De herfst is jouw seizoen, dit jaar. Bijkomen en opladen zijn twee dingen die op jouw programma staan de komende maanden. In deze adempauze kom je bijzondere mensen tegen die je recht in je hart raken. Misschien is het wel een nieuwe liefde! Zolang je open staat en je je nieuwsgierig opstelt, gaat jouw hart sowieso sneller kloppen.

