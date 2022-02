Voor een half miljoen Nederlanders vervalt het coronatoegangsbewijs deze week

Minister Ernst Kuipers scherpt de regels aan waardoor het toegangsbewijs nog maar tot 180 dagen na besmetting en tot 270 dagen na vaccinatie geldig is.

Regels aangescherpt

Hiermee hoopt de minister dat meer mensen hun boosterprik gaan halen en trekt hij de regels gelijk met die van het Europese coronacertificaat (DCC), waar Europeanen mee door Europa kunnen reizen.

Laatste prik voor 1 mei

Bij mensen die vóór 1 mei hun laatste prik hebben gehad (één prik van Janssen of twee van een ander goedgekeurd vaccin) vervalt het bewijs. Het coronatoegangsbewijs wordt gebruikt om op reis te gaan, maar ook bijvoorbeeld om de horeca of een culturele instelling te bezoeken.

Tieners

Maar er is een groep die buiten de boot valt. Tieners onder de 18 hebben nog geen toegang tot de boosterprik. Hierdoor kunnen ook zij hun vinkje verliezen vanaf 180 dagen na besmetting of 270 dagen na vaccinatie, zonder de mogelijkheid om bij te prikken. Zij moeten zich dus weer laten testen of genezen zijn van corona voor een groen vinkje in hun pas.

Bron: NOS