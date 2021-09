Voor het eerst is het budget in ‘Kopen zonder Kijken’ dan toch echt op: “De zolder doen ze zelf maar”

Het jonge stel, trotse ouders van een tien maanden oude dochter, is hard op zoek naar een huis. Maar zelf kunnen ze niets vinden: ze zijn voor deze tijden te voorzichtig met reageren. Maar hun gezellig kleine huurhuis in Amsterdam wordt toch iets té klein. “We komen ruimte te kort. Daarom slaapt onze tien maanden oude dochter in de keuken”, licht Robin toe.

Eisenlijst

Gezien de verhuisnood van het stel, verwacht je als kijker niet te veel eisen. Met gekleurde post-its maakt Francis hun wensenlijst kenbaar. “Papiertje na papiertje, wens na wens: er lag een hele boom op tafel. Ik begrijp wel dat ze al twee jaar aan het zoeken zijn. Zo gaat het gewoon niet lukken”, jammert makelaar Alex van Van Keulen.

Buikpijn

Het vinden van een huis voor het jonge gezinnetje ging niet van een leien dakje. Ze moeten concessies doen, tot Alex uiteindelijk een woning vindt in Hilversum. Maar dan begint het pas echt, want de woning moet vrijwel helemaal op de schop. Bouwdeskundige Bob Sikkens neemt dat Alex niet in dank af: “Waar zadel je me mee op? Als het gekocht is ben jij er vanaf en begint het bij mij. Toen ik de eerste keer door het huis liep, kreeg ik er buikpijn van. Het is echt een huis met uitdagingen. Ik kan best door de rotzooi kijken, maar hier moet wel echt veel gebeuren.”

Ruimte

Francis en Robin zijn gewaarschuwd voor de staat van het huis als ze voor het eerst binnen stappen, maar ze zijn desondanks gelijk enthousiast: “Jeetje, wat is het groot. Ik ben zo enthousiast dat ik niet meer weet wat ik moet zeggen. Er moet wel heel veel gebeuren”, zegt Francis.

Flinke verbouwing

Het team van Kopen zonder Kijken gaat aan de slag. Eerst zijn de grote verbouwingen aan de beurt: het aanpakken van de badkamer, de keuken, het verzetten van een aantal muren en het opknappen van de plafonds. Ook komt er een nieuwe CV-installatie, nieuwe kozijnen en worden de vloeren en trappen meegenomen in de verbouwing.

Een flinke lijst dus, en kijkers beginnen zich al af te vragen of het allemaal wel kan voor het beschikbare budget. Tot slot kleurt stylist Roos Reedijk in wat bouwdeskundige Bob heeft opgebouwd: veel roze, veel organische vormen en veel luxe zijn terug te vinden in de woning.

Budget op

Dan wordt het vermoeden van de kijker bevestigd: de zolder komt niet af. “Het budget is op. Dat doen ze maar lekker zelf”, laat Bob de bouwdeskundige weten. “Maar verder ben ik blij met het huis dat er nu staat.” Het stel is zelf ook dolgelukkig met het huis: “Wauw hey, dit had ik echt nooit gedacht. Wat supervet", straalt Francis. Ook Robin is, ondanks de vele roze kleuren door heel het huis, erg blij: “Dit is wel echt gaaf hé, echt tof.”

Dit kijkers van het programma waren erg verdeeld over de uitzending:

Tot het moment dat ze gaan verbouwen is #kopenzonderkijken een realistisch programma..

Maar 75.000 euro voor oa een dakkapel, compleet nieuwe cv & stroom. nieuwe kozijn, nieuwe keuken, pvc vloeren. trappen, Verplaatsen badkamer en alle muren en plafons

Totaal niet realistisch! — Mark Pathuis (@MarkPathuis) 27 september 2021

Dankbaarheid straalt wel. Zo is dat . Is best mooi geworden. Ik ga Bob en zijn crew bellen voor een afspraak....#kopenzonderkijken pic.twitter.com/J2ns2W9JAj — Simply Mimi (@Only_SimplyMimi) 27 september 2021

Jezus Roos.....



Hier moet dus ook een man wonen hè, dat jij het mooi vind.... #kopenzonderkijken pic.twitter.com/3JEQkOc6Qb — Dreamer (@MCnotHamm3r) 27 september 2021

Ik denk dat Roos deze mensen gewoon niet aardig vond 🙈 #kopenzonderkijken — Marleen de Roos (@marleenderoos) 27 september 2021

ik vind het huis echt gaaf geworden ,ook zo de bank in het midden staat erg goed . #kopenzonderkijken — mirjam (@ToosChaos) 27 september 2021

