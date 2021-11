Voor het geval je ’t wilde weten: zóveel kilometer (!) poep je dus in je leven

En ja, dat is dus zo hoog als een vliegtuig in de lucht vliegt. Hoog, dus.

Zeer originele onderzoeksvraag

De kans is niet erg groot dat je je vaak hebt afgevraagd hoeveel je al hebt gepoept in je leven. Toch besloten onderzoekers te checken hoeveel kilometer poep de gemiddelde mens in zijn leven produceert. Oftewel: als je alle drollen van je hele leven naast elkaar legt, hoe lang zou die onappetijtelijke poepsliert dan zijn?

Poepjaren van de mens

De onderzoekers van Quest baseerden hun onderzoek op kinderen die geboren zijn tussen 2011 en 2016. Deze mensen hebben een gemiddelde levensverwachting van 81 jaar. Ze concludeerden dat deze mensen zo’n 77 ‘poepjaren’ hebben, gezien je als kind iets meer en als oudere iets minder poept. Het totaal aantal ‘poepdagen’, gebaseerd op een jaar van 365 dagen, is daarmee dus 28.000.

Rekensom

Om te weten hoeveel kilometer de mens bij elkaar fabriceert - want dat wíl je natuurlijk weten - is het eerst nog van belang om te weten hoe zwaar een gemiddelde drol van een mens is en wat de gemiddelde omvang is. Wat blijkt: hij weegt zo’n 128 gram en is zo’n 2 cm dik.

Tien kilometer lang

Met al deze cijfers konden de slimmeriken een berekening maken: onze levenslange poepverzameling van 3600 kilo is, als je alles achter elkaar zou leggen, 10,8 kilometer lang. Ter beeldvorming: om 10 kilometer te wandelen ben je gemiddeld twee uur bezig. En als je deze 10 kilometer aan drollen allemaal op elkaar stapelt kom je zo hoog als vliegtuigen vliegen. Hoog, dus.

Een goede darmflora hangt nauw samen met onze gezondheid en ziekte. Zo heeft je microbioom invloed op je weerstand, maar ook op hoe je je mentaal voelt. Diëtiste Wendy vertelt je er alles over.

Bron: Quest