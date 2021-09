Voor je volgende vakantie: deze buitengewone wandelbrug brengt je over meren en langs watervallen

Wie dol is op wandelen en dat tijdens vakantie graag doet, wil zeker eens de Plitvice meren in Kroatië bezoeken. Al is het maar vanwege die leuke, houten bruggetjes die je letterlijk over het water brengen.

Houten wandelbrug bij de Plitvice meren

De meren liggen verspreid door het Nationaal Park Plitvice. Het park trekt jaarlijks zo’n miljoen toeristen en lokale mensen en dat is niet verwonderlijk, want je kijkt er je ogen uit in die prachtige natuur. Ondanks dat je de grootste meren vind in het ‘bovenste' deel van het park (Gornja), zijn juist de beneden meren (Donja) een aanrader.

De vier prachtige meren liggen aan een kalkstenen kloof. Ze worden omgeven door 40 meter hoge kliffen, waardoor je camera zeker mee moet als je hier een wandeling gaat maken. Het leukste is misschien wel dat je via houten bruggen over de meren loopt. Ook waanzinnig: de wandelbrug brengt je directs langs de watervallen. Mag je niet missen, dus.

Kijk eens, wat een plaatje:

Beeld Isa Christis on Unsplash

Beeld Derek Sutton on Unsplash

Beeld Ilse on Unsplash

Goed om te weten

Het park heeft twee ingangen. Wil je de beneden meren zien? Zorg dan dat je tickets hebt voor ingang één. Je bent dan direct bij de grootste waterval, Veliki Slap. Met een uur of twee heb je dit park volledig gezien. Bij de boven meren ben je zo acht uur zoet. Meer informatie vind je op de website van het park.

Bron: The Nomad Life