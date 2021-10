Voor op het lijstje: de mooiste kerstmarkten in Nederland

Je hoeft echt niet onze landgrenzen te verlaten om omver geblazen te worden door waanzinnige kerstmarkten. Ook in ons eigen land vinden er ieder jaar markten plaats die meer dan de moeite waard zijn.

Kerstmarkten in Nederland

De geur van glühwein die je tegemoet komt, snuffelen tussen de kerstballen en je vergapen aan de kerstdorpen die opgesteld zijn: op de volgende plekken kun jij helemaal in de kerstsferen komen.

1. Country & Christmas Fair

Magisch Maastricht gaat in 2021 definitief niet door, maar je kunt vooralsnog wel terecht bij de Country & Christmas Fair: de grootste van de Benelux. Deze kerstmarkt wordt gehouden in de sprookjesachtige omgeving van kasteel de Haar in Utrecht. Naast het kerstshoppen ben je hier aan het goede adres voor prima kerstvermaak en lekker eten.

De Country & Christmas Fair vindt plaats van 23 november tot en met 28 november. Zie website voor meer informatie.

2. Kerstmarkt Valkenburg

Van 12 november tot en met 9 januari is de Geulstad Valkenburg van top tot teen in de kerstsferen gehuld. De kerstmarkt in de mergelgangen van de grotten in Valkenburg worden niet voor niets al jaren goed bezocht door bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook worden er in Valkenburg zelf verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een kerstshow en een lichtkunstfestival.

Zie website voor meer informatie.

3. De Winterfair

Dit jaar organiseert Margriet in samenwerking met Libelle De Winterfair. Tussen het shoppen door kun je meedoen aan de leukste workshops, genieten van de live-optredens en natuurlijk heerlijke hapjes eten. Alleen al voor de gezelligheid en de saamhorigheid is De Winterfair de moeite waard.

De Winter Fair vindt plaats van 19 tot en met 25 november. Op de website vind je meer informatie.

Ook in Den Haag kun je je kersthart ophalen. Net als andere jaren wordt het historische centrum omgedoopt tot een winter wonderland. Als je de Lange Voorhout ziet kun je er niet meer omheen: hier kom je als kerstliefhebber wel aan je trekken. Alleen al die 100.000 lampjes zorgen voor veel sfeer en gezelligheid.

De Royal Christmas Fair begint op 9 december en eindigt op 22 december. Check de website voor meer informatie.

5. Kerstmarkt Haarlem

Eén van de gezelligste kerstmarkten vind je in Haarlem. In december wordt de stad omgetoverd tot een waar kerstsprookje. Vooral op 11 en 12 december is Haarlem the place to be: dan vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats in de gezellige straatjes van de stad.

Meer informatie over de kerstmarkt in Haarlem vind je op de website.