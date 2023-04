Voordeelverpakkingen shoppen en groot inslaan: slim of niet?

In tijden van hoge inflatie en energieprijzen is er alles voor te zeggen om op aanbiedingen te letten. Fred Rutgers begrijpt deze emotie. Groot inkopen van producten kan dan slim zijn, maar de winkeldeskundige heeft wel wat adviezen.

“Om te beginnen moet een product goed houdbaar zijn. En het moet ook iets zijn wat je regelmatig gebruikt. Ik zie vaak dat bij wijze van spreken de ogen vaak groter zijn dan de maag. Veel verpakkingen gaan ongeopend de kast in en zijn dan ineens toch over de houdbaarheidsdatum heen.”

Let op bij verleidelijke acties



Let ook op de ‘drie halen twee betalen’-acties in supermarkten, waarschuwt hij. “Die zijn verleidelijk, maar je zult er versteld van staan hoeveel van het spul uiteindelijk in de afvalbak belandt.”

Volgens recent onderzoek blijkt dat Nederlanders in 2022 thuis gemiddeld 33,4 kilo eten per persoon weggooien. Dat getal daalt wel, maar het is nog altijd te veel. “Dan gaat het alleen nog maar om voeding”, zegt de retailexpert.

Corona-hamsteren

In coronatijd gingen mensen met karren vol toiletpapier en conserven de winkel uit. Die verzamelwoede is niet nieuw, volgens Fred. “We hebben de obsessie om te besparen. Dus gaan we goedkoper inkopen. Die conserven zullen inmiddels misschien wel over datum zijn, omdat ze niet worden gebruikt.”

Afwastabletten en waspoeder

Als je dan toch groot wilt inslaan, koop dan houdbare producten óf producten die geen houdbaarheidsdatum hebben, is Freds tip. “Denk aan vaatwastabletten, waspoeder en zeep. Het zijn artikelen die je dagelijks kunt gebruiken. Voordeel is pas voordeel als je het product ook écht gebruikt.”

Krimpflatie is van alle tijden

Dit jaar was het veel in het nieuws: fabrikanten die de inhoud van hun producten verkleinen tegen dezelfde prijs. Over dit fenomeen dat krimpflatie heet, zegt de supermarktexpert dat dit helemaal niet nieuw is.

“Er is het bekende verhaal van een productmanager van een tandpastamerk die een enorme omzetstijging wist te realiseren door het gaatje van de tube groter te maken. Je legt altijd een streepje tandpasta op je tandenborstel. Maar als het gaatje groter is, wordt dat streepje ook groter. Het gebeurt al jaren op grote schaal en de levensmiddelenindustrie verdient er goed aan. Misschien dat het nu vanwege de hogere prijzen meer opvalt.”

