Voorgoed ontkracht: je krijgt géén hangende borsten als je geen beha draagt

RTL Nieuws sprak met borstweefseltherapeut Leen Steyaert, die vrouwelijk Nederland het goede nieuws bracht: je krijgt helemaal geen treurige tietjes als je ze niet constant kunstmatig in de lucht houdt met een beha. Sterker nog: je doet ze er juist een plezier mee.

Niet slapper, maar steviger

Een beha dragen is een kwestie van gewoonte. We zijn het nu eenmaal sinds onze vroege tienerjaren (als je geluk had) gewend te doen. “De meeste vrouwen dragen een beha omdat dat hen zo aangeleerd is”, beaamt Steyaert. “Er wordt gezegd dat je borsten gaan hangen als je er geen draagt, maar dat is helemaal niet waar. Integendeel: door minder vaak een beha te dragen, worden je borsten stéviger, omdat je bindweefsel en ondersteunende ligamenten zich beter kunnen ontwikkelen. Een beha dragen is dus nergens voor nodig.” Dachten we het niet? Het is niet voor niets het lekkerste gevoel ter wereld om dat ding aan het einde van de dag uit te trekken.

Beweeg je borsten

Interessant. Hoe zit dat dan precies? Nou, de beugels van je beha knellen de lymfevaten die eronder zitten af. Dat doet weinig positiefs voor de doorbloeding van je borsten. En stromend bloed is belangrijk voor de afvoer van toxische stoffen. Steyaert verduidelijkt: “Als je een beha draagt, zijn je borsten stevig ingepakt, ondersteund en lekker warm. Die toxische stoffen blijven daar ook zitten. Laat je je borsten bewegen, dan kunnen deze stoffen afgevoerd worden. En eventuele kleine, pijnlijke plekken of spanningen in de borsten kunnen op deze manier ook oplossen.”

Kleine stapjes

Nu hoef je niet direct al je beha’s aan het Leger des Heils te doneren. Je kunt beginnen door zonder beha te slapen of er thuis geen te dragen. Onder sommige kledingstukken, een wijde trui bijvoorbeeld, kun je ook prima toe met een bralette. Zo heb je iets van ondersteuning, zonder het afknellende effect van een beugel.

Natuurlijke verklaring

Los van de gezondheidsvoordelen die komen kijken bij het níet dragen van een beha, houden we – natuurlijk – ook rekening met hoe het eruitziet als we van boven commando gaan. Rond en pront is het heersende schoonheidsideaal, niet peervormig en naar buiten wijzend. Terwijl dat laatste wel is hoe een natuurlijke borst eruitziet. En daar is een goede reden voor. “Dit komt omdat borsten in eerste instantie nog steeds dienen voor borstvoeding. Op deze manier kan een kindje gemakkelijk drinken. Als de tepel recht naar voren staat, is dat een ongemakkelijke houding”, legt Steyaert uit.

Grote, ronde bollen

De oplossing voor ons vertekende ‘borstbeeld’, volgens Steyaert: “Als vrouwen moeten we meer van onze borsten gaan houden. Wees je ervan bewust dat er een heel scala aan soorten borsten bestaan. Kijk naar hoe échte borsten eruitzien en niet de grote, ronde bollen die je vaak in de media ziet.”

