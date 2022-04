Volgens Albert Verlinde gingen er de afgelopen dagen geruchten in musicalland dat Joop een hartaanval zou hebben gehad. Zijn woordvoerder laat echter weten dat dit onzin is. “Nee, ik ken de indianenverhalen. Maar Joop is gedotterd, 2,5 week geleden.”

“Hij voelde zich al een paar dagen niet lekker”

De voorlichter bevestigt dat de musicalproducent gezondheidsproblemen had. “Het is een gezonde tachtiger, maar hij houdt zijn gezondheid heel goed in de gaten. Hij voelde zich al een paar dagen niet lekker en dacht: ik ga toch even naar de arts. Die heeft gekeken en er is dan een vernauwing van de kransslagader gevonden en daar plaatsten ze een soort ballonnetje in, waardoor de bloeddoorstroming beter wordt.”

Joop maakt het goed

Het is gelukkig allemaal goed gegaan. “Ik heb contact gehad met zijn vrouw Janine”, zo vertelt Albert. “De patiënt maakt het goed. Hij moet het inderdaad rustig aan doen, maar de ingreep is goed geweest en van de indianenverhalen is gelukkig niets waar.”

Bron: Shownieuws