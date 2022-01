Voormalig dienstmeisje: “Prins Andrew ontzettend verwend en slecht gehumeurd”

Charlotte Briggs (47) wil nu koningin Elizabeth Andrews militaire en eretitels heeft afgenomen meer vertellen over hoe ze het werk als zijn dienstmeisje heeft ervaren. En dat is niet best.

Ze beweert dat hij een verwend nest was en haar vloekend bevelen gaf. “Op een dag belde hij vanuit zijn kantoor om mij te vragen de gordijnen dicht te doen. Die gordijnen hingen letterlijk achter hem, maar hij weigerde om op te staan en ze zelf te sluiten.”

Gordijnen dicht

Charlotte begon voor prins Andrew te werken toen hij 36 was en net gescheiden van Sarah Ferguson. “Deze man vocht voor zijn land in de Falkland oorlog maar kon niet opstaan om zijn eigen gordijnen dicht te doen. Het was volslagen belachelijk, maar het sprak boekdelen over hem. Hij denkt dat hij boven iedereen staat.” Als ze hem wilde ontlopen, verstopte ze zich voor hem.

Verder onthult Charlotte ook dat Andrew een merkwaardige verzameling had van 72 teddyberen die gehuld waren in matrozenpakjes. Ook had hij de trouwjurk van Sarah Ferguson bewaard.

Misbruikzaak

Tegen prins Andrew loopt momenteel een misbruikzaak die Virginia Giuffre tegen hem heeft aangespannen. Ze beschuldigt de prins ervan dat hij haar in 2001 toen ze 17 jaar was drie keer zou hebben misbruikt. Andrew moet zich later dit jaar verantwoorden voor de rechter.

Bron: The Sun