Voormalig tv-presentatrice Léonie Sazias op 65-jarige leeftijd overleden

Jan Nagel, erevoorzitter van 50PLUS, bevestigt het overlijden van Léonie namens de familie aan het ANP.

Léonie Sazias overleden

Léonie was al geruime tijd ziek. Ze bleef tot 2021 Kamerlid, maar legde destijds tijdelijk haar taken stil omdat er darmkanker bij haar geconstateerd was. Dat was voor Léonie reden om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen.

Bij het grote publiek is Léonie vooral bekend als omroepster bij Veronica en door haar werk als presentatrice voor AVRO, TROS en Omroep MAX.

Politiek

In 2006 deed Léonie haar intrede in de politiek met een eenpersoonsfractie in de Hilversumse gemeenteraad. Jaren later, in 2014, behaalde ze zes zetels als lijsttrekker van Hart voor Hilversum. Drie jaar later stond ze op de tweede plek van de lijst 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen. Met veel stemmen, het waren er ruim 51.000, werd ze in de Tweede Kamer gekozen.

Bij haar afscheid uit de Kamer werd Léonie toegesproken door toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij sprak de woorden: “Van Veronicababe tot Binnenhoftijger. Het zou zomaar de titel van uw politieke memoires kunnen worden.”

Bron: AD