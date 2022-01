Voormalig wettige vader Belgische prinses Delphine overleden

Prinses Delphine groeide op met het idee dat Boël haar vader was, al waren haar moeder en hij tijdens haar geboorte al gescheiden. In de onlangs in België verschenen documentaire Delphine: mijn verhaal vertelde ze over hun moeizame relatie. Zo zou haar moeder haar hebben gedwongen om kerst met Boël te vieren. “Ze zei: het is de wet. Je moet met hem mee.”

Andere bronnen beweren dat Jacques Boël al sinds haar geboorte wist dat Delphine niet zijn dochter was, maar dat hij haar wel erkende.

Juridische strijd

Op 17-jarige leeftijd hoorde Delphine dat Albert haar biologische vader was. Jarenlang voerde ze een juridische strijd om erkenning, maar hij ontkende tot begin 2020 dat hij haar biologische vader was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam van Saksen-Coburg.

