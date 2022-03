Nadège weet nog niet precies hoe ernstig het is en zegt te moeten afwachten wat uit verdere onderzoeken blijkt. “Ze kunnen er nog niet veel over zeggen, ook niet in welk stadium het zich bevindt, maar het is een catastrofe. Ik ga ervan uit dat ik chemotherapie krijg en word geopereerd.”

“Momenteel heb ik goede, maar ook slechte dagen”

Nadège zal in ieder geval begin april een nieuwe colonoscopie krijgen, om te kijken hoe ernstig het precies is. Ze krijgt dan ook te horen hoe haar traject verder zal gaan. Tot die tijd houdt ze de moed er in. “Hopelijk kan ik over een poosje zeggen dat het weer goed met mij gaat. Misschien kan ik tegen die tijd aan de slag bij de nieuwe eigenaar van het kasteel. Momenteel heb ik goede, maar ook slechte dagen.”

Reactie Erica Meiland

Erica, de voormalig werkgever van Nadège, laat aan Shownieuws weten erg geschrokken te zijn van het nieuws. “Mijn laatste contact met Nadege is alweer een tijdje geleden”, aldus Erica. “Ze noemde toen wel dat ze wachtte op uitslagen van het ziekenhuis… Ik ga direct contact met haar opnemen!”

Vaste schoonmaakster

Nadège was in de eerdere seizoenen van Chateau Meiland regelmatig te zien en ging zelfs met de familie mee op vakantie. Toen Martien, Erica en Maxime Meiland terugverhuisden naar Nederland bleef zij in Frankrijk achter. Erica vertelde onlangs nog dat de eigenaar van het Chateau er voor open staat om Nadège een aantal dagen per week in te huren.

Bron: Privé