Voorproefje: dít zijn de ‘Ik Vertrek’-stellen van dit seizoen

“Ongedierte, bouwkundige ellende een eindeloos gebrek aan geld en taalbarrières waar je ‘u’ tegen zegt”, snijdt Eva Jinek het item aan. “Het zijn vaste ingrediënten in de onvolprezen klassieker Ik vertrek. Al 15 jaar blijkt er een niet aflatende stroom aan avontuurlijke mensen te zijn die zich door al hun voorgangers niet laten afschrikken. Het veilige bestaan Nederland geven zij op voor hun droom van een eigen bed and breakfast of hotel. Dit keer volgen we Henny en Patrick in Frankrijk en Edward en Ingrid in Duitsland”, vertelt Eva.

Duitsland en Frankrijk

Eva schakelt over naar Duitsland, waar Edward en Ingrid hun droom willen realiseren. “Ja, wij hebben een oud station in Duitsland gekocht”, vertelt Ingrid. We zien een klassiek stationsgebouw zoals we die in Nederland ook kennen, maar dan in een slecht onderhouden staat en vol met graffiti.

“Wij gaan een bed en breakfast openen”, klinkt Henny’s stem het in het volgende shot. We zien een oude, Franse boerderij met een gigantisch gat in het dak. “Ik vind het heerlijk als mensen komen logeren”, vervolgt ze.

Drama

In de momenten geeft Eva Jinek een voorproefje van fragmenten uit het komende seizoen. Alle klassieke Ik vertrek-ingrediënten komen voorbij: van de tip van een oud-vertrekker aan Edward en Ingrid om bruine bonen voor een arme dag mee te nemen tot het geld dat opraakt bij Henny en Patrick.

Er zijn taalbarrières, er wordt gelachen en er wordt vooral een heleboel gesloopt. Henny en Patrick kochten in Frankrijk hun bouwval in een “piepdorp” dat ze niet kenden en Ingrid zit er op een gegeven moment helemaal doorheen. Kortom: het nieuwe seizoen zit weer boordevol heerlijke tv-momenten.

Patrick en Henny in Frankrijk Beeld AVROTROS

Voorbeschouwing deelnemers

In de studio blik Eva met de deelnemers vooruit op het seizoen. Henny uit Frankrijk: “Ja ik zat vaak naar het programma te kijken vol medelijden en dacht altijd gelijk: zo zou ik dat niet doen”, lacht ze. Ingrid en Edward noemen zichzelf fans van het eerste uur en herkennen wat Henny zegt. Eva vraagt of zij zich dan goed gewapend hebben tegen de bekende moeilijkheden. “Ja, er wordt vaak gezegd dat deelnemers van Ik vertrek naïef zijn en ik denk dat dat wel een beetje klopt, anders ga je het avontuur niet aan.”

Naïef

Het naïeve karakter van sommige deelnemers wordt nog eens bevestigd door Patrick en Henny. “Nee, wij hadden totaal geen uitgedacht businessplan. Leven als een god in Frankrijk, dat was het idee”, zegt Patrick. “We hadden helemaal geen ervaring, het leek mij gewoon leuk om een bed en breakfast te hebben daar”, vult Henny aan.

Andere deelnemers

Henny en Patrick in Frankrijk en Edward en Ingrid in Duitsland zijn twee van stellen die dit seizoen meedoen. Andere stellen die voorbij zullen komen, zijn Mike en Maayke die naar Spanje vertrekken met hun twee kinderen, Edwin en Kirsten die naar Zuid-Afrika afreizen, Steven en Miranda die voor een chateau in Frankrijk gaan (klinkt bekend?) én krijgen een follow-up bij ‘De Scheetjes’ Hans en Karin te zien. Heerlijk!

Bron: RTL/Jinek, AVROTROS/Ik vertrek.