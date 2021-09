Vraag aan Marcel Levi: “Bedrijven die personeel verplichten om te vaccineren, moeten we dat wel willen?”

In het buitenland zien we de harde verplichting wel steeds meer. Zo eisen Google en Facebook het van hun Amerikaanse medewerkers en wordt al het zorgpersoneel in Frankrijk verplicht zich te vaccineren. Moeten we dat in Nederland nou ook willen? Marcel Levi geeft antwoord.

Marcel Levi

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Verplichting is ongebruikelijk

“Persoonlijk vind ik dat geen goed idee. Hoewel ik vind dat het verstandig is om je te laten vaccineren, vind ik ook dat mensen zelf de keuze moeten hebben. Op een enkele uitzondering na, komen dit soort verplichtingen in Nederland zelden voor. Alleen chirurgen vragen we een hepatitis B-vaccinatie te nemen. Verder is het heel ongebruikelijk en ik denk ook niet dat het bij Nederland past om zoiets in te voeren.”

Belang van zelfbeschikking

“Ik denk wel dat er een dunne lijn is tussen een werkgever die zijn personeel aanmoedigt om te vaccineren en een werkgever die dit eist van zijn personeel. Dat zien we nu ook bij Leaseplan, dat zegt dat het ongevaccineerde personeel ‘niet welkom’ is. Het lijkt me geen goede zaak. Ik ben écht een groot voorstander van vaccineren, maar het past gewoon niet bij de grondbeginselen van de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij zelfbeschikking toch echt boven alles staat.”

Reactie van zorgpersoneel

“In Frankrijk zie je dat de verplichting om te vaccineren onder het zorgpersoneel veel protest oplevert. Het gevaar hierbij is dat je zorgpersoneel verliest en dat kan Nederland niet gebruiken. Dus zo'n besluit kan ook grote nadelen hebben.”

Iedereen is een besmettingsbron

“We moeten ook niet vergeten dat vaccinatie de kans op corona veel kleiner maakt, maar ook niet terugbrengt tot nul. Je kunt dus wel alleen gevaccineerd personeel naar kantoor laten komen, ook zij kunnen nog een gevaar vormen voor een ander, hoewel veel minder. We moeten ons realiseren dat zolang dat virus er is, we allemaal een besmettingsbron voor elkaar kunnen zijn. Daar moeten we rekening mee houden. Of je nou wel of niet gevaccineerd bent.”

Aanmoedigen tot vaccineren

“Ik geloof meer in andere manieren om mensen aan te moedigen tot vaccineren: blijf uitleggen waarom het belangrijk is, blijf vertellen dat de mensen die op dit moment worden opgenomen in het ziekenhuis bijna allemaal niet (volledig) gevaccineerd zijn. Gezonde, volledig gevaccineerde patiënten kom je in het ziekenhuis gewoon bijna niet tegen, en dat moeten we duidelijk blijven maken aan mensen. Ze moeten er zelf van overtuigd raken dat vaccineren goed voor ze is.”

Is het noodzakelijk dat er in Nederland meer mensen gevaccineerd worden? Is het huidige aantal gevaccineerden niet genoeg?

“Elke persoon telt. Daarnaast is het aantal wel- en niet-gevaccineerden niet helemaal gelijk verdeeld in de samenleving. In sommige bevolkingsgroepen is het aantal gevaccineerden echt nog te laag. Dus daar valt nog best wel winst te halen.”

