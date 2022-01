Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Waarom heeft de een veel last van de boosterprik en de ander helemaal niet?

“Het eerlijke antwoord is dat we dat niet precies weten. Bij ieder mens werkt het immuunsysteem anders, daar zitten wat verschillen in. Ook kan het te maken hebben met of je eerder corona hebt gehad of niet. Maar eerlijk gezegd is het niet heel voorspelbaar of je wel of geen last krijgt.”

Hoe kan het dat sommige mensen die geen last hadden van hun eerste prikken wel ziek worden van hun booster?

“Als je al gevaccineerd bent, dan heb je al een immuunrespons tegen corona aangemaakt. Sommige mensen hebben ook nog eens een keertje corona gehad, dus dan heb je extra immuunrespons en als je dan óók nog een booster neemt, dan heb je kans dat je lichaam dat onmiddellijk herkent en daar heftig tegen begint te werken. Je voelt je meestal niet lekker van de immuunrespons en niet zo zeer van de vaccinatie zelf.”

Het Bijwerkingencentrum Lareb krijgt veel meldingen van opgezette lymfeklieren na de booster. Dat kwam bij de eerste vaccinatieronde minder naar voren. Hoe kan het dat er nu andere bijwerkingen naar voren komen dan bij de eerste prikken?

“Ook omdat mensen nu vaak al best wel een goede immuniteit hebben. Dat wordt natuurlijk niet gemeten voor je een prik krijgt. Als je een booster krijgt terwijl je al vrij veel immuniteit hebt, dan trigger je dat immuunsysteem en dat kan leiden tot opgezette lymfeklieren. Eigenlijk is het vooral een teken dat het vaccin goed werkt.”

Is dat dan ook de reden dat er voldoende tijd tussen twee prikken moet zitten?

“Precies. Je hebt ook mensen die, soms per ongeluk, vrij snel na hun coronabesmetting toch een booster nemen en die worden er vaak ziek van. Dat gaat meestal na één of twee dagen weer over, maar dat kan toch vervelend zijn. Eerst werd gezegd dat je zes maanden moest wachten voor je boosterprik, na een eerdere vaccinatie of herstel, maar dat is inmiddels drie maanden geworden. Sneller dan dat is waarschijnlijk niet goed.”

Wat kun je doen als je je booster nog moet halen en bang bent voor bijwerkingen?

“Wat een beetje vergeten is, is dat bij alle klinische studies die aan het begin gedaan zijn iedereen paracetamol kreeg voor het geven van de prik. Het is verstandig om een paracetamol te nemen voor je booster, want dan demp je die klachten een beetje.”