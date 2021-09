Vraag aan Marcel Levi: “Heeft een coronapaspoort eigenlijk wel zin?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Heeft het coronapaspoort zin?

“Het coronapaspoort heeft wel een beetje zin. Je verkleint de kans dat mensen het coronavirus op elkaar overbrengen ermee. Het paspoort zegt dat je gevaccineerd bent, wat inhoudt dat je niet heel ziek zal worden als je het virus krijgt, of dat je getest bent, wat zegt dat je het virus op dit moment niet hebt. In zoverre heeft het coronapaspoort wel degelijk nut om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Niet dwingen

“Als je dat paspoort gaat gebruiken om mensen te pushen om zich te laten vaccineren, dan hebben sommigen daar bezwaar tegen en daar ben ik het mee eens. Je moet iemand niet dwingen tot iets wat-ie niet wil als het om zijn of haar gezondheid gaat. Iedereen heeft het recht om een behandeling te weigeren. Ik snap dus wel dat mensen zich daar tegen verzetten.”

Overgangsfase

“De regering heeft gezegd dat het coronapaspoort tijdelijk is. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want we zitten nu in een overgangsfase naar een normale situatie. Helaas geven ze niet aan tot wanneer het coronapaspoort blijft. Daardoor worden veel mensen achterdochtig: zij zijn bang dat het toch permanent wordt.”

Verdeeldheid

“Ik vind het jammer om te zien dat het coronapaspoort tot een verdeeldheid in de samenleving leidt. Mensen die er boos en verdrietig over zijn; dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van welk paspoort dan ook.”

Hoe lang verwacht jij dat het coronapaspoort nodig is?

“Het is even spannend wat er in het najaar gaat gebeuren. Als we dan niet al te veel getroffen gaan worden door een combinatie van corona en allerlei andere najaarsvirussen, dan denk ik dat we wel weer een stapje verder terug kunnen doen.”

Zelfzorg bij corona: dit moet je wel en niet doen