Vraag aan Marcel Levi: “Hoe erg is het als het coronavirus nog jaren blijft ronddwalen?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

We leren rap bij

“Er zijn zoveel virussen die ooit een keer zijn opgekomen en die elk jaar of een paar keer per jaar de kop opsteken. Dat is op zich helemaal niet erg, we leren in rap tempo bij over dit virus. Het zou kunnen dat we in een scenario terechtkomen dat het virus niet geheel verdwijnt. Dat houdt in dat de mensen die kwetsbaar zijn, dus bijvoorbeeld ouderen of mensen met een afweerprobleem, jaarlijks gevaccineerd moeten gaan worden.”

Net als ‘gewone’ griep

“De mensen die wel flink ziek kunnen worden van het virus, worden op deze manier beschermd met een vaccinatie. Het klopt dat er soms ook jonge mensen of gevaccineerden in het ziekenhuis belanden met erge klachten, maar dat is met het gewone griepvirus ook zo. Ieder jaar weer zijn er tientallen doden en belanden er veel mensen in het ziekenhuis met influenza, maar daar kijkt niemand van op want dat zijn we gewend. Dit zijn vaak vooral de ouderen, maar ook de kwetsbare mensen met suiker- of longziekte of een immuunstoornis.”

Geen drastische maatregelen

“Het normale griepvirus muteert ook, en daarom wordt het vaccin daartegen ook ieder jaar wat aangepast. En zo zou het mettertijd ook kunnen gaan met het coronavirus. Het blijft nog wel zo besmettelijk als nu, maar steeds meer mensen zijn gevaccineerd of hebben weerstand opgebouwd omdat ze het virus hebben gehad. Je kunt niet uitsluiten dat er enkele mensen ziek worden of zelfs op de ic belanden, maar dat is geen reden om allemaal drastische maatregelen te blijven nemen of de vrijheid te beperken zoals nu werd gedaan.”

Weinig mutaties

“Corona muteert ook niet zo snel als eerst gedacht. Er zijn veel mutaties, maar er zijn er slechts een stuk of tien relevant, en dat is weinig als het om virussen gaat. Ik kan me best voorstellen dat we in de loop van de tijd iets minder krampachtig met het virus zullen omgaan, en dat het zal gaan worden beschouwd als een normaal griepvirus.”