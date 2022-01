Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Klopt het dat het ziekteverloop bij de omikron-variant minder ernstig is?

“Daar lijkt het inderdaad steeds meer op. Het lijkt alsof het zich manifesteert als een bovenste luchtweginfectie, denk aan een neus- en keelverkoudheid en bronchitis, en veel minder als een echte longontsteking. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat veel minder mensen een ziekenhuisopname of intensive care-opname nodig hebben. Dat zie je nu ook in Engeland, Denemarken en Zuid-Afrika: het aantal ziekenhuisopnames loopt niet meer gelijk met het aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnames is minder, en het aantal intensive care-opnames en het aantal overlijdens nóg veel minder.

Het lijkt dus allemaal erg mee te vallen met deze variant. En, als je deze coronavariant krijgt en je wordt er niet zo ziek van, bouw je tóch weer een stukje afweer op. Dat gegeven zou zelfs kunnen helpen om uiteindelijk uit deze pandemie te geraken.”

Maar het is wel een heel besmettelijke variant?

“Ja, dat zie je ook aan de getallen, en misschien hoor je het ook wel om je heen. Als één persoon in een huishouden nu besmet raakt, kun je er vergif op innemen dat de rest ook allemaal besmet raakt. Omikron blijkt dus inderdaad veel besmettelijker te zijn. Dat verklaart die enorme toename in de besmettingsgetallen.”

Kunnen we wel concluderen dat het positief is als deze variant de overhand neemt ten opzichte van andere varianten?

“Ja. En dat is iets wat je bij grote virusinfecties vaak ziet. Een virus heeft één belang: zichzelf in stand houden, door te muteren en zoveel mogelijk mensen te infecteren. Daarom zie je dat nieuwe varianten van bestaande virussen veel besmettelijker worden. Het virus heeft er geen belang bij als mensen eraan overlijden, dan is het voor het virus namelijk ook einde oefening. Het beeld dat je nu dus ziet -het virus wordt besmettelijker maar minder ziekmakend - is niet onverwachts en op zichzelf goed nieuws.”

Zijn de forse maatregelen die we nu hebben dan wel terecht?

“Ik denk dat deze vraag de komende weken vaak gesteld gaat worden. Het blijft altijd moeilijk inschatten of maatregelen terecht zijn. Mensen die vóór de maatregelen zijn zullen altijd zeggen: ‘Als we de maatregelen niet hadden gehad, dan was het veel erger geweest.’ Terwijl mensen die tegen zijn, zeggen: ‘Kijk om je heen, de maatregelen zijn helemaal niet nodig.’ Daar kom je nooit uit, het is nou eenmaal geen experiment met een controle. Ik denk wel dat de discussie flink zal oplaaien, ook omdat landen om ons heen, die ook veel besmettingen kennen, nu nauwelijks lockdowns hanteren. Dat maakt het voor Nederland moeilijk vol te houden dat hier wel een lockdown nodig is. Het enige argument dat je zou kunnen hebben, is dat we zo verschrikkelijk sloom zijn begonnen met die boosters. Maar ook dat zijn we inmiddels aan het inhalen.”

Kan er zomaar een variant opduiken met een veel ernstiger ziekteverloop dan omikron of is dat onwaarschijnlijk?

“Alles kan, maar dat is niet wat virussen normaal doen. Het zou bijzonder zijn, maar je kunt het niet voor 100% uitsluiten.”

