Vraag aan Marcel Levi: “Kinderen van 5 t/m 12 jaar vaccineren: moeten we dat willen?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Van kinderen is bekend dat ze vaak weinig symptomen hebben als ze besmet zijn, waarom zouden we ze dan toch laten vaccineren?

“Dat is een genuanceerd verhaal. Kinderen hebben best een grote kans om corona te krijgen, maar zullen er inderdaad vrijwel nooit heel ziek van worden. Het is daarom moeilijk vol te houden dat het vaccineren in het belang van het kind is. Maar kinderen kunnen het virus natuurlijk wel overdragen op hun ouders en grootouders. Je doet het dus vooral om de omgeving te beschermen. Want we weten wel dat kinderen op dit moment een belangrijke bron zijn van coronabesmettingen. Ze steken elkaar namelijk zo makkelijk aan. Ik snap dat het voor ouders daarom best een moeilijke beslissing is. En het is een open beslissing. Mensen mogen zelf de afweging maken of ze het ervoor over hebben of niet.”

Krijgen kinderen dezelfde dosis als volwassenen?

“Nee, ze krijgen een veel lagere dosis. Een derde van de dosis die volwassenen krijgen.”

Is het denkbaar dat er op langere termijn ook consequenties komen voor ongevaccineerde kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van een QR-code?

“Dat kan ik me echt niet voorstellen. Maar ik kon me wel meer niet voorstellen tijdens deze crisis en dan gebeurde het toch. Ook hebben we niet al te lang geleden een debat gehad over kinderen die niet naar de crèche mochten als ze niet waren ingeënt tegen de mazelen. Dus ik sta nergens meer van te kijken. Maar op dit moment speelt dat zeker niet.”

Hoe groot is de kans dat straks ook kinderen onder de 5 jaar gevaccineerd kunnen worden?

“Dat zou kunnen, alleen is dat nu niet een groep waarbij het risico groot is om corona over te brengen. Daarom is dat op dit moment niet aan de orde.”

Nu moeten kinderen om de haverklap een zelftest doen, maar hoe effectief is dat bij kinderen, aangezien ze vaak weinig of geen symptomen hebben?

“Die zelftesten zijn meer een noodoplossing. Er is nu zoveel overdracht van het virus tussen kinderen en die zelftesten kunnen enigszins helpen om het verspreiden nog een beetje in de gaten te houden. De vraag is natuurlijk of het vaccineren van kinderen daar veel aan bijdraagt. We weten dat vaccinaties die transmissies van het virus verminderen, maar niet voor de volle 100%. Toch kunnen die grote uitbraken die we nu zien in schoolklassen, wel verminderen door het vaccineren van schoolkinderen.

Ik zou ouders daarom wel aanraden om hun kinderen te laten vaccineren. Maar als je zelf de afweging maakt en tot het besluit komt dat je dat niet wil doen, dan heb ik daar uiteraard begrip voor. Ik snap dat het een moeilijke beslissing kan zijn.”

