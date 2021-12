Vraag aan Marcel Levi: “Moet iedereen die het Janssen-vaccin kreeg niet razendsnel een boosterprik?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoe goed ben je nog beschermd als je één Janssen-prik hebt gehad?

“Echt onvoldoende. Dat geldt ook voor jongeren. Je bent natuurlijk wel iets beschermd, maar niet optimaal. Die mensen hebben echt veel baat bij een boosterprik, na zo’n prik ben je namelijk wel weer gewoon goed beschermd.”

Wanneer kunnen deze mensen dan eindelijk een boostervaccinatie krijgen?

“Dat is volstrekt onduidelijk. Er zijn al veel mensen boos omdat het uitrollen van de boostercampagne in Nederland ontzettend traag gaat. Dat geldt ook voor mensen die twee vaccinaties hebben gehad. Maar er zijn dus ook veel mensen die maar één Janssen-vaccin hebben gehad en verder niks. Zij moeten echt een booster krijgen.

De minister heeft deze week gezegd dat de boostercampagne versneld gaat worden, maar niemand weet precies hoe. Het is écht volstrekt onduidelijk en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daar zorgen over maken. Ik kan helaas niet meer duidelijkheid geven over wanneer mensen die volgende prik kunnen verwachten.”

Dat gaat in het buitenland toch veel sneller?

“Als je Nederland vergelijkt met andere landen, dan zie je dat andere landen daar veel verder in zijn. Miljoenen mensen hebben al een boostervaccin toegediend gekregen. In Nederland komt het erg traag van de grond.”

Update: in de persconferentie van dinsdag 14 december liet minister Hugo de Jonge weten dat elke 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een booster aangeboden zal krijgen. De booster wordt gegeven na drie maanden in plaats van zes maanden na de laatste vaccinatie of doorgemaakte coronabesmetting.

