Vraag aan Marcel Levi: “Moeten we vrezen voor meer besmettingen nu de anderhalvemeterregel verdwijnt?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Risico

“Het loslaten van de anderhalvemeterregel is een risico, dat niet helemaal te voorspellen valt. Ik denk dat het buiten niet zoveel uitmaakt, daar zal het niet langer naleven van de anderhalve meter afstand niet zo snel grote gevolgen hebben. Maar binnen, in ruimtes waar niet zo goed wordt geventileerd, misschien wel. Het hangt ook van je eigen mindset en gezondheid af. Als je denkt dat je erg kwetsbaar bent of dit zeker weet, kun je uit voorzorg toch het beste proberen voldoende afstand te houden. Maar als je in goede gezondheid bent, is dat niet langer noodzakelijk.”

Andere belangen

“De versoepelingen zijn in mijn ogen niet te vroeg, omdat er in deze beslissing ook andere belangen meespelen die tegen elkaar worden afgewogen. De economie moet weer draaien, mensen moeten weer naar school en werk kunnen en bijeenkomsten moeten weer gehouden worden. Die afweging wordt voor iedereen gemaakt vanuit de overheid, maar je kunt wel persoonlijk een eigen afweging maken of je inderdaad niet langer afstand houdt of wel.”

Andere virussen

“Het risico op veel meer besmettingen is nu niet erg groot. Momenteel circuleert er niet veel virus. Als we dat laag kunnen blijven houden, blijft de kans op besmetting ook laag. Maar we gaan wel een seizoen tegemoet waarin er sowieso veel virussen heersen, zoals het bekende influenzavirus (griepvirus), waarvan je overigens ook best ziek kunt worden. Om te voorkomen dat je ziek wordt - van welk virus dan ook - kun je uit voorzorg toch nog wat afstand houden.”

Handen blijven wassen

“Naar mijn idee is je handen voortdurend schoonhouden met desinfectiemiddel of zeep effectiever. De tijd heeft laten zien dat dit erg goed werkt tegen besmettingen. Ik vind persoonlijk handen wassen echt belangrijker dan afstand houden.”

Geen reden tot extra zorgen

“Het virus is momenteel niet breed aanwezig, dus het is niet zo dat je nu een enorm risico loopt om Covid-19 te krijgen als je zonder mondkapje in de supermarkt loopt en weinig afstand houdt. Voor het individu dat toch getroffen wordt, is dat natuurlijk een schrale troost, maar reden voor extra zorgen is er door het afschaffen van de maatregel echt niet.”

In de strijd tegen het coronavirus kun je thuis een Covid-19 zelftest doen. In deze video leggen wij uit hoe je deze test afneemt. Onthoud wel: een zelftest is minder betrouwbaar dan de test op de GGD-testlocatie.