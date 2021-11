Vraag aan Marcel Levi: “Wat is het nut van het boostervaccin?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat is het nut van de boosterprik?

“Het boostervaccin gaat in de eerste plaats gegeven worden aan oudere mensen. Eerst 80-plussers en daarna 70-plussers. We zien dat in die groepen, bij mensen die de dubbele vaccinatie hebben gehad, de effectiviteit wat terugloopt. Zeker niet bij allemaal, maar in sommige gevallen wel. Die mensen zie je nu ook wat vaker in het ziekenhuis belanden. Het gaat om relatief kleine aantallen, maar het begint wel een issue te vormen.

Op het moment dat je die mensen een booster geeft, krijgen ze opnieuw veel afweer tegen het coronavirus en dan wordt hun risico weer erg klein. Dat kan best snel effect hebben op het aantal ziekenhuisopnames. De ziekenhuisopnames bestaan namelijk nu uit twee verschillende groepen. De eerste zijn de niet-gevaccineerden, die zie je in alle leeftijden. De andere groep zijn gevaccineerden die in de meeste vallen een zwak afweersysteem hebben of een hoge leeftijd, of beide. Die laatste groep bescherm je daar extra tegen met die booster.”

Er zijn nu veel besmettingen onder kinderen, waarom dan geen boostervaccin voor jonge mensen?

“We moeten besmettingen niet verwarren met ziekenhuisopnames. Die twee moeten we echt uit elkaar houden. We weten dat het vaccin niet 100% beschermt tegen besmettingen. Dat geeft niet, je kunt dan wel corona krijgen, maar je wordt er niet heel erg ziek van. Misschien ben je even niet lekker, maar je hoeft niet naar het ziekenhuis. Met het boostervaccin willen we ervoor zorgen dat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames laag blijft. We zien gevaccineerde, jonge mensen daar momenteel zeer zelden terechtkomen.”

Schuilt er gevaar in als te veel mensen het boostervaccin weigeren?

“Nee, niet echt. Dan zijn we waar we nu zijn. Het nemen van het boostervaccin blijft een individuele keuze. Nog altijd denk ik dat er meer effect te verwachten is als meer ongevaccineerden zich wel laten vaccineren. Daar zit de winst.”

Kun je je voorstellen dat veel mensen niet nóg een prik willen, omdat we ondanks alle vaccinaties wéér in een lockdown zitten?

“Ik denk dat de oudste groep mensen juist erg gemotiveerd is en graag een boosterprik wil. Zij lopen toch het hoogste risico. Na de eerste vaccinaties hebben ze gemerkt dat de prik zelf meevalt en dat je daar niet veel last van hebt. Dus ik denk dat die groep in de rij gaat staan voor de boosterprik. Dat zien we ook in het buitenland. In sommige landen zijn boosterprikken al gezet en blijkt dat die oudere groep vaak heel enthousiast is.”

Is het boostervaccin nóg noodzakelijker als je het Janssen-vaccin hebt gehad?

“Het voordeel van het Janssen-vaccin was dat je na één prik klaar zou zijn. Nu zien we heel duidelijk dat de bescherming van die ene prik toch voor veel mensen niet genoeg is. Er is daarom een plan om mensen die één vaccinatie van Janssen hebben gehad, een tweede prik te gaan geven. Dat staat trouwens los van het boostervaccin.”

Je QR-code komt op dit moment niet te vervallen als je het boostervaccin weigert. Kan dit in de toekomst wel het geval worden?

“Het probleem met die QR-code is dat het beleid ongeveer om de twee weken verandert. Nu is er inderdaad nog geen sprake van dat deze vervalt als je het boostervaccin weigert. Ik heb ook nog niemand horen zeggen dat dit eraan zit te komen. Maar ik weet niet wat ze over een aantal weken gaan zeggen. Het zou zomaar kunnen dat het er alsnog van komt.”

