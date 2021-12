Vraag aan Marcel Levi: “Wat kunnen we verwachten van de coronapil?”

Marcel Levi is internist, voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Wat kunnen we van de coronapil verwachten?

“De pil is bedoeld voor mensen die beginnende corona hebben. Dus wanneer je wel al klachten hebt, maar nog niet heel ziek bent. Als je die pil neemt, dan krijg je 50% vermindering van de kans dat de ziekte veel erger wordt zodat je bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komt met het virus. Zeker de mensen die een hoger risico lopen, bijvoorbeeld als je 60+ bent, hebben daar baat bij.

In Nederland is de coronapil nog niet officieel geregistreerd, maar er is wel al veel onderzoek naar gedaan. In verschillende andere landen is de pil wel al beschikbaar. De Nederlandse registratie-autoriteit is erg traag daarmee. Niet aardig om te zeggen, maar zo is het wel.”

Komt de pil er niet voor alle leeftijden?

“Dat weten we nog niet precies. Maar de kans dat iemand van bijvoorbeeld 40 jaar met een goede gezondheid in het ziekenhuis belandt met corona is heel erg klein. Met die pil halveer je die heel erg kleine kans. Heeft dat veel zin? Niet echt. Zo'n halvering van kansen zet pas echt zoden aan de dijk als er een groter risico is. Ik denk daarom dat de pil in eerste instantie voor oudere patiënten of mensen met andere risicofactoren gaat komen.

Wat later wel zou kunnen blijken is dat de pil goed werkt tegen de kans op het krijgen van long-covid. Op dit moment weten we dat nog niet. Als dat wel zo is, dan is dat een goede reden om iedereen met corona zo'n pil te geven. We zien namelijk wel vaak dat jongeren long-covid krijgen.”

Wat als je de pil graag wil of juist niet?

“Weigeren mag altijd. Dat geldt voor elk medicijn. Als de dokter aangeeft dat de coronapil niet nuttig voor je is en je wil 'm toch, dan wordt het lastig. In Nederland worden behandelingen pas gegeven als de dokter vindt dat het nut heeft. Daar kun je natuurlijk wel het gesprek over aangaan met je arts.

Of de pil ooit bij de apotheek of drogist zonder recept komt te liggen? Zover zijn we nog lang niet. Tot nu toe is uit onderzoek gebleken dat er niet heel veel bijwerkingen zijn. Dat weet je natuurlijk pas echt als de pil een tijdje in de handel is. Het zal daarom in eerste instantie op recept gaan, en daar heb je een dokter voor nodig.”

Wanneer kunnen we verwachten dat de pil in Nederland op de markt komt?

“Ik denk heel snel. Andere landen gaan soepeler om met de registratie van een medicijn dan Nederland, daarom is-ie daar wel al op de markt en hier nog niet. Maar ik verwacht dat we de komende weken een stap zullen maken. We kunnen de pil nu goed gebruiken, want er zijn natuurlijk al andere medicijnen die we in de ziekenhuizen gebruiken tegen corona, maar daar is een enorm tekort aan. Je komt nu moeilijk in aanmerking voor zo'n medicijn, omdat het schaars is. Dus het is heel belangrijk dat er nieuwe behandelingen bij komen.”

Werkt de pil voor alle verschillende coronavarianten?

“Ja. Anders dan vaccins die wellicht nog ongevoelig kunnen worden wanneer het virus erg muteert. Dat speelt nu met die Omikron-variant, het is de vraag of de vaccins daar bescherming tegen bieden. Dat geldt niet voor de pil, die werkt tegen alle vormen van corona. Voor mensen die geen antistoffen aanmaken na de vaccinatie is de coronapil natuurlijk ook een uitkomst.”

Blijven vaccinaties nog even noodzakelijk met de komst van de coronapil?

“Ja, want we praten over een 50% reductie met de coronapil, dat is nog steeds niet nul. Ik zou de vaccinaties daarom in deze fase in van de pandemie nog volledig aanraden aan iedereen. Wie weet is dat over een half jaar anders, als we er beter voorstaan.”

