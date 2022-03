Drogisterijen in Nederland zijn verrast door de plotselinge grote vraag naar jodiumtabletten. De meeste drogisterijen hebben daar maar een kleine voorraad van.

Kaliumjodide bij een kernramp

De vraag is nu ineens zo hoog, omdat het innemen van kaliumjodide de kans op schildklierkanker bij een kernramp kan verkleinen. Normaal worden deze pillen alleen via de overheid verstrekt aan mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen en is er verder weinig op voorraad in de drogisterijen.

Niet aangeraden

Het CBD heeft het ministerie van Volksgezondheid dan ook om advies gevraagd hoe ze hiermee om moeten gaan. Is de dreiging van Poetin reden om de voorraad te vergroten? Een woordvoerder van het ministerie geeft aan dat er nu geen reden is voor Nederlanders om deze tabletten in te slaan. De tabletten mogen verkocht worden, maar met de vermelding dat het niet wordt aangeraden om deze tabletten in huis te hebben voor de dreiging in Oekraïne.

Noodvoorraad jodiumtabletten

In geval van nood is er wel een noodvoorraad aanwezig in ons land. Mocht het zover komen dat de minister besluit dat deze tabletten moeten worden ingenomen, dan wordt iedereen hierover ingelicht via de crisiscommunicatiekanalen in de regio.

Bron: AD