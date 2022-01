Vreselijke start van het nieuwe jaar voor Tineke Schouten en haar man: “Het ging niet langer meer”

“Mijn been is afgezet", vertelt de emotionele Hans aan het tijdschrift. “Het kon niet langer meer. Vijf dagen geleden kwamen de artsen tot de conclusie dat de amputatie onvermijdelijk was. De aderen in mijn been waren verstopt geraakt waardoor wonden aan mijn voet niet meer konden helen. Er was geen andere optie.”

Gezondheidsproblemen

Al jaren heeft Hans verschillende gezondheidsproblemen. Drie jaar geleden werd hij met spoed geopereerd aan zijn hart, en werd met vijf bypasses zijn leven gered. Een jaar later belandde Hans in het ziekenhuis na een val in huis waar hij zijn bekken brak en daar nog eens bovenop lijdt hij al jaren aan suikerziekte.

Zelf vertellen

Dat Hans zelf Privé gebeld heeft, heeft een reden. “Ik wil, voordat het uitlekt via andere kanalen, graag zelf mijn verhaal doen. Op dit moment volgt een cameraploeg namelijk het leven van mijn vrouw, Tineke, voor een documentaire. Mijn ziekenhuisopname en de schok die dat aan haar bezorgde, zijn ook gefilmd.”

Die documentaire is in mei te zien, “maar dit relaas zit er ook in. Daar heb ik geen bezwaar tegen", zegt Hans.

Toekomst

Ondanks zijn opstapelende gezondheidsproblemen ziet Tinekes man de toekomst niet somber in. “Natuurlijk zal je je leven anders moeten inrichten. Daar heeft Tineke ook mee te maken. Zij zit eigenlijk midden in het schrijfproces voor een nieuwe show, maar iedereen zal begrijpen dat haar hoofd daar niet naar staat nu. Ze is echt mijn steun en toeverlaat.”

Geen medelijden

Het ooit leren lopen met een kunstbeen sluit Hans niet uit. “Maar pas als de revalidatie goed gaat, kunnen de artsen zien wat de mogelijkheden zijn. De vraag is ook hoe de rest van mijn lichaam zich houdt.” Van medelijden wil Hans niks weten: “Natuurlijk trekt het een enorme wissel op de familie, maar ik wil geen gejank aan mijn bed. En ik wil ook beslist dat Tineke doorgaat met haar werk. Ik ben er nog, en dat is het allerbelangrijkste!”

Bron: Privé.