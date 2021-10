Vriendin Jan Dulles over overleden dochtertje: “Wat had ik verkeerd gedaan?”

Het is 19 december als de zanger de huisarts belt, omdat Donna thuis ineens slap en zwak is geworden. Haar situatie doet ook bij de dokter alle alarmbellen afgaan. In no time staat het huis vol artsen, ambulancepersoneel en politie en landt er een helikopter in de straat. Er volgt een rit naar het ziekenhuis in Amsterdam, met gillende sirenes. “Ik hield nog hoop”, vertelt Caroline aan KEK Mama. “Jan niet. Die had gezien hoe levenloos ze in zijn armen had gelegen. Dat ze toen eigenlijk al gestorven was. Maar dat durfde hij mij niet te vertellen.”

Geen schijn van kans

Reanimatie mocht helaas niet meer baten voor het meisje. Caroline legt uit hoe ze – huilend op de ziekenhuisgang – het gevoel had als moeder gefaald te hebben. “Wat had ik verkeerd gedaan? Was mijn borstvoeding niet goed geweest? Het pruimensap? Maar artsen ontdekten even later tijdens een scan dat Donna geen schijn van kans had gehad om haar situatie te overleven: ze bleek een scheurtje in haar middenrif – een aangeboren afwijking – te hebben.

Na het overlijden is Caroline speciale traumatherapie gaan volgen om het beeld van de reanimatie van ‘haar kleine poppetje’ van haar netvlies af te krijgen. “Hoe heftig en pijnlijk het ook is, ik wil het nu allemaal doormaken. Anders stort ik over tien jaar in omdat ik nooit goed genoeg heb gerouwd.”

Toekomst kwijt

Zoontje James (2) was de reddingsboei van het gezin. “Voor hem moest ik opstaan om hem te verzorgen, aan te kleden en te spelen”, vervolgt Caroline. “Ik heb wel honderd keer gezegd: ‘Je zal je eerste kind verliezen. Dan heb je echt geen reden meer om je bed uit te komen.’ Je bent in één klap je toekomst kwijt.”

Geen vervanging van Donna

Het stel voelde al snel na het overlijden van Donna dat ze heel graag nog een kindje zouden willen. Maar toen Caroline een kleine vier maanden later zwanger bleek te zijn, was dat ook heel dubbel. Ze legt uit: “Donna’s eerste sterfdag valt straks midden in de kraamweek.” Plekken als de supermarkt mijdt ze dan ook liever. “Ik ben bang dat ze denken dat we Donna vergeten zijn of dat ze het gek vinden dat we alweer klaar zijn voor een kind. Maar aan de andere kant: wat is überhaupt nog normaal als je een baby verliest en wat heeft een ander daarvan te vinden? We zoeken absoluut geen vervanging van Donna. Ze zal altijd onze oudste dochter blijven, ook nu ik zwanger ben van weer een meisje. En ik mis haar nog elk moment van de dag.”

Bron: KEK Mama