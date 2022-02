Vriendin Kjeld Nuis moedigt hem aan met lieve woorden

“Ik moedig je aan vanaf de andere kant van het scherm. Ik ben al trots op je! Je kunt het!”, schrijft Joy bij een mooie foto op Instagram.

Joy en Kjeld kregen in 2019 een relatie nadat ze teamgenoten werden bij de schaatsploeg Jumbo-Visma. Daar was destijds veel om te doen omdat de relatie van Kjeld met de moeder van zijn zoontje Jax net was stukgelopen. Daarbij hadden hij en Joy een leeftijdsverschil van tien jaar.

Relatie Joy en Kjeld

In een interview met Helden magazine vertelden de twee over de eerste periode als teamgenoten. “Ik kwam als negentienjarige in een ploeg bij allemaal stoere gasten”, vertelt Joy. Kjeld vult aan dat het allemaal haantjes bij elkaar waren en dat hij misschien wel degene was met de grootste bek. “Maar als het niet goed ging, klopte ik wel als eerste bij jou aan. Ik durfde ook mijn onzekerheden bij jou te laten zien.”

Ook Joy merkte dat zij haar emoties bij Kjeld kon tonen. “Ik vertelde je dingen die ik verder aan niemand vertelde. Maar ik was me er tegelijkertijd heel erg van bewust dat jij een vriendin en een kindje had. We waren goede collega’s, vrienden. Verder dan dat ging het echt niet.”

Happy together

Uiteindelijk vinden de twee elkaar toch en krijgen ze een relatie. “Soms liggen we met z’n tweeën helemaal in een deuk. Ook als anderen erbij zijn en zij totaal niet snappen waarom wij zo moeten lachen. Heerlijk”, aldus het gelukkige stel in hetzelfde interview.

