Vriendin Peter R. de Vries: “Hij leerde me niet bang te zijn”

Tahmina blikt onder andere terug op de bewuste avond dat Peter wordt neergeschoten. Zij en Peter zouden die avond voor de tweede keer een huis bezichtigen waar ze zouden gaan samenwonen. Hoewel zij al op tijd bij de woning was, arriveerde Peter nooit bij het huis. Tahmina wordt uiteindelijk door Royce, de zoon van Peter, op de hoogte gesteld van de gruwelijke gebeurtenis. Opvallend genoeg dringt de ernst op dat moment nog niet tot haar door, ook niet als ze hem later in kritieke toestand op een brancard in het ziekenhuis ziet liggen. “Ik weet nog dat ik op de grond zat, op de gang, met allemaal gewapende mannen om me heen. En, door alle tranen heen, dacht ik: ik moet de makelaar nog bellen om de afspraak te verplaatsen naar later.”

Voorbereiden op afscheid

Tahmina krijgt dan al te horen dat de prognoses slecht zijn en dat ze zich het beste kan voorbereiden op een afscheid van Peter. “Zijn laatste nacht sliep ik urenlang naast hem in het ziekenhuisbed, tegen hem aan. Zelfs toen had ik nog niet in de gaten dat het afscheid met iedere seconde die wegtikte dichterbij kwam. Soms geloof ik het nog steeds niet. Vaak denk ik: als het straks allemaal voorbij is, bel ik Peter om te zeggen hoe het is gegaan.”

“Hij heeft me geleerd wat echte liefde is”

De journaliste draagt de belangrijkste levenslessen van Peter voor altijd bij zich. “Hij leerde mij niet bang te zijn, te zeggen waar het op staat. Peter zei altijd: als ik me iets moet aantrekken van wat mensen over me zeggen en wat ze van me vinden, dan kan ik beter een stuk touw kopen. En, dat is het belangrijkste, hij heeft mij geleerd wat echte liefde is. Die ervaring had ik nooit willen missen. Maar als ik had geweten dat dit zou gebeuren, had ik wel wat dingen anders gedaan. Ik zou hem echt aan de ketting hebben gelegd.”

Voorgevoel

Achteraf denkt ze dat zowel zij als Peter ergens al aanvoelden dat er iets zou gebeuren. Tahmina kreeg namelijk gedurende hun relatie meerdere liefdesbriefjes van hem, maar de laatste maanden waren het er wel extreem veel. “Dat was geen gevolg van angst, of zoiets. Ik beschrijf het nu als een soort ‘voorgevoel’. Elk jaar gaf hij me rozen voor mijn verjaardag, en dan bewaarde ik er eentje van. Dit jaar gaf hij me een bos, en ik kon ze niet weggooien. Zelfs niet nadat hij er wat van zei. Ik weet niet waarom dat was. Ik heb alle blaadjes er vanaf geplukt en in een schaaltje gelegd. We waren niet echt bang dat alles zou stoppen, maar ik denk wel dat er iets was waardoor wij ineens anders gingen handelen.”

