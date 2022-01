Terwijl Anouschka en dochter Seyenna (17) met een weekbudget van € 80 ieder dubbeltje moet omdraaien, leeft Naomy met haar puberzoon Isaiah in weelde aan de Amsterdamse grachtengordel. Als personal trainer heeft Naomy een succesvol sportimperium opgebouwd, waardoor ze nu een weekbudget heeft van € 1250.

Vriendin van Rico Verhoeven

Met een bekende man aan je zijde is het moeilijk om als onbekende mee te doen aan een programma als Steenrijk, straatarm. Al snel heeft een oplettende kijker door dat het gaat om de vriendin van Rico Verhoeven. Maar Naomy rept met geen woord over haar liefdesleven in het programma. Ze heeft namelijk een andere motivatie om mee te doen aan dit bijzondere avontuur.

Steenrijk, straatarm

“Het was een mooie en leerzame ervaring”, blikt Naomy terug op social media. “We hebben een week lang weinig centjes te besteden, terwijl de andere familie een week zorgeloos kan genieten. Voor sommige mensen is dit heel normaal, voor andere mensen is dat echt een ding. Vooral voor deze familie. Dat was ook de essentie waarom we mee hebben gedaan aan dit programma toen we ervoor werden gevraagd.”

Naomy vertelt dat ze het een mooie ervaring vond en zo vele kijkers met haar: ze laat weten dat ze veel positieve reacties heeft mogen ontvangen naar aanleiding van haar deelname. “Dat doet mij ontzettend goed. De andere familie is heel speciaal en we hebben er een mooie band aan overgehouden. Dat is waar ik op hoopte”, vertelt ze.

