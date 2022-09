Vrijdag in het hele land opnieuw geen treinen door staking

Aanstaande vrijdag legt het personeel in het westen en noordwesten van het land het werk neer. Daardoor rijden er onder andere geen treinen in de omgeving van Schiphol, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Die staking heeft zo'n grote impact op het hele spoornet dat daardoor is besloten om die dag helemaal niet te gaan rijden. Volgens de NS is er geen mogelijkheid om een betrouwbare en veilige dienstregeling te rijden op die dag. In de reactie zeggen ze het vervelend te vinden dat de reizigers zoveel last hebben van de acties.

Verschillende nieuwe treinstakingen

De NS deed deze week een loonaanbod en is daarover in overleg met de vakbonden. Toch gaan de stakingen, zoals het nu lijkt, alsnog door tot er een akkoord is over een nieuwe cao. Er staan ook nog stakingen gepland voor dinsdag 13 september in de regio's oost, zuid en noord en voor donderdag 15 september in de regio midden. Sinds augustus zijn er al verschillende treinstakingen geweest, omdat er na maanden praten nog steeds geen nieuwe cao was.

Vergoeding NS

Zou je op een van deze dagen eigenlijk de trein nemen, maar moet je door de staking nu kiezen voor een anders vervoersmiddel? Wellicht heb je recht op een tegemoetkoming in de kosten voor vervangend vervoer. We leggen je in dit artikel uit hoe dat werkt.

Bron: AD.nl