Vrouw (22) doet aangifte tegen Marco Borsato wegens onzedelijke betastingen

Marco Borsato ligt al tijdje onder vuur vanwege geruchten over grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen. Deze geruchten gaan vooral rond op zogenaamde juice channels op internet. Vanwege de geruchten heeft de zanger zich voor onbepaalde tijd teruggetrokken.

Onderzoek OM

Via zijn advocaten Carry Knoops en Geert-Jan Knoops heeft hij vorige week voor het eerst gereageerd op de insinuaties. Hij wil de onderste steen boven krijgen en in een statement vraagt hij het Openbaar Ministerie (OM) om onderzoek.

Aangifte

Het is voor het eerst dat er officieel aangifte is gedaan tegen Marco. Met de aangifte verzoekt de jonge vrouw om strafrechtelijke vervolging voor het delict aanranding. Volgens de aangifte is er gedurende een aantal jaren sprake geweest van het plegen van ontuchtige handelingen. Het gaat dan om het ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Onderzoek zal uiteindelijk moeten uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van bewijsbare strafbare feiten.

Reactie van Marco

In een persbericht reageert Marco op de aangifte. “De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd”, schrijft hij. “Ik zie de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen.”

Bron: De Telegraaf