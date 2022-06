Vrouw doet aangifte van verkrachting tegen Danny de Munk

Momenteel onderzoek de zedenpolitie van de eenheid Zeeland-West-Brabant de aangifte.

Aangifte tegen Danny de Munk

Volgens de krant beschrijft de vrouw in de aangifte gedetailleerd hoe zij tegen haar wil seksuele handelingen moest ondergaan. Volgens het Wetboek van Strafrecht worden deze handelingen ‘aangemerkt als verkrachting’. Aanleiding om nu naar de politie te stappen en aangifte te doen, is vanwege eerder gedane meldingen over seksueel grensoverschrijdend van Danny in de periode dat hij in de musical speelde.

Reactie

Royce de Vries, de advocaat van Danny de Munk, zegt dat de zanger ‘uitdrukkelijk bestrijdt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten’. “Cliënt is door politie en justitie niet geïnformeerd over een aangifte die tegen hem zou zijn gedaan over een gepleegd strafbaar feit van vijftien jaar geleden. Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten.”

Hij vervolgt: “Inmiddels is cliënt bekend met de identiteit van de aangeefster. Dit bevestigt voor hem dat de beschuldiging ongefundeerd is. Cliënt kan dit onderbouwen en zal dit ook graag doen bij de daartoe aangewezen partijen. Cliënt is onthutst over deze onterechte beschuldigingen en beraadt zich over het nemen van juridische vervolgstappen.”

Advocaat Richard van der Weide, die de vrouw in kwestie bijstaat, stelt ‘dat zij geen enkel ander belang met de aangifte heeft dan uiting te geven aan een ingrijpend strafbaar feit dat haar indertijd is overkomen en waarvan zij nog steeds de gevolgen ondervindt.’ Ze vertrouwt op een goede afloop van het onderzoek.

Opspraak

Danny kwam in april dit jaar al eens in opspraak vanwege een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarop kondigde Stage-Entertainment, de musicalproducent, een eigen onderzoek aan. Danny ontkende de beschuldigingen.

“Ik ontken pertinent de beschuldigingen uit de video”, zei Danny toen. “Ik zit inmiddels veertig jaar in het vak en sta bekend als een perfectionist en een professional. Het doet mij dan ook heel veel pijn dat deze beschuldigingen worden geuit, vooral omdat dit zijn weerslag heeft op mijn hele gezin en familie. Zo ontvangen mijn kinderen inmiddels beledigingen en ernstige verwensingen. De MeToo-beschuldiging vind ik vreselijk. Daar herken ik mij absoluut niet in. Als iemand meent dat ik hem of haar onjuist heb behandeld, dan hoop ik dat diegene melding doet bij de juiste instanties, zodat dit op professionele wijze onderzocht kan worden”, aldus de zanger.

Bron: De Telegraaf