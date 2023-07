Vrouw wordt gebeten door giftige slang tijdens wandeling door duinen in Castricum

Moeten we ons naast teken en dergelijke ook zorgen gaan maken om slangen in Nederland?

Slang in duinen Castricum

De vrouw maakte vorig weekend een fietstocht in het duingebied bij Bakkum in de gemeente Castricum en stopte onderweg ergens in de duinen. Tijdens het wandelen voelde ze een felle, intense pijn. In eerste instantie dacht ze aan een steek van een horzel of een scherpe tak die in haar bovenbeen prikte, totdat ze wat weg zag kronkelen. “Toen wist ik dat ik door een slang was gebeten”, vertelt ze aan NH Nieuws.

Misselijk en duizelig

Je zou het niet verwachten, maar de vrouw maakte zich helemaal niet druk. “Ik was eigenlijk helemaal niet in paniek, omdat ik dacht dat het een onschuldige slang was”, vertelt ze. “Maar later werd ik misselijk en duizelig en voelde me helemaal niet lekker.”

Giftige slang

Haar man dacht aan een beet van een adder. Dit is een giftige slang, dus gingen ze snel via de huisartsenpost door naar het ziekenhuis. Het probleem was alleen dat slangenbeten zelden voorkomen in Nederland, dus zelfs de professionals wisten niet wat ze ermee aan moesten.

Uiteindelijk blijkt dat ze geluk heeft gehad. “Na de slangenbeet hebben we nog in zee gezwommen en ik denk dat dat mijn geluk is geweest. Daardoor is het gif misschien wat uit de wond gespoeld.”

Kwijtgeraakt of gedumpt

Uiteraard heeft de vrouw de gemeente Castricum, duinbeheer PWN en camping Bakkum opgebeld om te waarschuwen voor de slang. Volgens de boswachter komen adders helemaal niet voor in duinen bij Castricum. De kans is aannemelijk dat iemand zijn slang is kwijtgeraakt of ’m heeft gedumpt.

Slangen in Nederland

Toch blijkt uit wat research dat er wel degelijk slangen leven in Nederland. In ons kikkerlandje komen drie soorten slangen voor; de ringslang, de adder en de gladde slang. Maar gelukkig laten ze zich niet of nauwelijks zien en zijn ze erg moeilijk vindbaar.

Adders leven naar verwachting vooral op hoge zandgronden, onder meer op de grens van Friesland en Drenthe, op de Veluwe, in Overijssel en in de Meinweg.

Oppassen in de duinen

Vanwege deze situatie waarschuwt duinbeheer PWN iedereen om voorlopig op gebaande paden te blijven. Zij gaan met specialisten in gesprek om erachter te komen wat voor soort slang het is en wat ertegen te doen is. “Want er komen hier geen giftige slangen voor.” In de tussentijd benadrukt PWN om op te passen: “De kans om een slang op een pad of op de weg tegen te komen is erg klein, blijf daarom op de wegen en paden. Dit is tevens goed voor de rust voor de dieren die in duinen leven.”

Wat te doen bij een slangenbeet?

Toch door een slang gebeten? Dan moet je het volgende doen:

Verwijder ringen of knellende banden van het gebeten lichaamsdeel.

Ga rustig liggen, beweeg zo min mogelijk en houd het gebeten lichaamsdeel zo laag mogelijk.

Ga bij misselijkheid in een stabiele zijligging liggen.

Bel 112 of laat iemand bellen.

Het toedienen van een antiserum is alleen noodzakelijk wanneer er sprake is van duidelijke vergiftigingsverschijnselen. Een antiserum heeft vaak ook nare bijwerkingen. Van antiserum word je gegarandeerd ziek. Bij een adderbeet, die niet behandeld wordt, vallen de gevolgen vaak mee en blijft het bij zwellingen en misselijkheid.

Vraag om een tetanusinjectie.

Gebruik voor eventuele pijnstilling alleen paracetamol (dus geen aspirine of ibuprofen).

Er zijn ook een paar dingen die je vooral níet moet doen. Zo moet je de slangenbeet niet uitzuigen. Daarnaast mag je geen alcohol, thee of koffie drinken en slik geen pijnstillers zoals aspirine en ibuprofen.

