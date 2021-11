Vrouwen met deze namen worden in 2022 ten huwelijk gevraagd

Heb jij stiekem al een Pinterest-bord vol met de mooiste jurken, prachtigste locaties en kleurrijke boeketten? Misschien heb je die inspiratie volgend jaar al wel nodig. We kunnen natuurlijk niet echt de toekomst voorspellen, maar met een geinig trucje kunnen we al wel even spieken welke vrouwen volgend jaar een aanzoek kunnen verwachten.

Huwelijksaanzoek in 2022

Nederlandse vrouwen trouwen gemiddeld als ze 31 jaar oud zijn. Een bruiloft plannen duurt natuurlijk wel even, dus laten we er vanuit gaan dat deze vrouwen een jaar eerder ten huwelijk gevraagd worden. Op dat moment zijn ze dus zo‘n 30 jaar oud. Om erachter te komen welke vrouwen dat volgend jaar staat te wachten, kijken we welke namen 30 jaar geleden (geteld vanaf 2022) het populairst waren. En dan kan het dus zomaar zijn dat deze vrouwen binnenkort een trouwjurk gaan passen:

Lisa

Laura

Anne

Maria

Michelle

Iris

Sanne

Johanna

Melissa

Kim

Kelly

Anna

Anouk

Chantal

Denise

Manon

Tessa

Linda

Joyce

Esther

Eline

Danielle

Mandy

Eva

Charlotte

