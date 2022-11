Vrouwen met déze namen worden (waarschijnlijk) oma in 2023

Stellen krijgen steeds later kinderen, dus ouders moeten ook langer wachten op het moment dat ze grootouders worden. Kijk jij ook uit naar dit moment? Met een geinig trucje kunnen we al een klein beetje voorspellen welke moeders volgend jaar oma worden.

OMA WORDEN

Voor dit rekensommetje hebben we een aantal gegevens nodig. Ten eerste willen we weten wat de gemiddelde leeftijd is waarop vrouwen nu oma worden. Vrouwen krijgen nu rond hun 30e hun eerste kind en mannen rond hun 33e. Gemiddeld is dat dus een leeftijd van 31,5 jaar. Dertig jaar geleden kregen vrouwen gemiddeld op een leeftijd van 27,5 jaar hun eerste kind. Wanneer je die leeftijd optelt bij de 31,5 van nu, weet je dat vrouwen die volgend jaar 59 worden, en dus geboren zijn in 1963, een grote kans hebben om in 2022 oma te worden.

Stap twee: we pakken de lijst met de populairste meisjesnamen van 1963 erbij om onze voorspelling helemaal compleet te maken. Deze vrouwen kunnen misschien binnenkort al wel gaan babyshoppen:

Maria Johanna Anna Elisabeth Cornelia Monique Wilhelmina Catherina Petronella Yvonne Jacqueline Ingrid Jolanda Adriana Hendrika Margaretha Petra Anita Karin Helena Astrid Caroline Jacoba Christina Sylvia Geertruida Monica Antonia Marianne Sandra

Bron: Meertens