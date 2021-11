Vurige outfit op een grijze dag: Máxima in scharlakenrood én een kekke boord

Máxima kwam zo vurig ten tonele bij de lancering van SchuldenlabMVS, een publiek-privaat netwerk dat zich inzet om inwoners van de gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam te helpen van hun schulden af te komen. Op de trappen staat ze in weer in wind fierce te schitteren in de powerkleur.

De boord van haar jas geeft het geheel een speelse, maar toch ook chique uitstraling Beeld ANP / ANP

Capuchon

Wie goed kijkt, ziet dat de jas een bijzondere boord heeft. Het model heeft iets weg van hoe een capuchon soms wordt aangetrokken: een touwtje met schuifknopen door een tunnel van stof. Zo krijg je een opgestroopt effect rond de rand van de capuchon. Maar onze koningin heeft dát effect dus in de boord van haar jas, minus de touwtjes. Hoe leuk! De jas is ontworpen door Modehuis Natan, één van Máxima's huisontwerpers.

Het geheel wordt afgemaakt met een prachtige donkere, auberginekleurige hoed van een velourachtige stof en oorbellen die in een gemiddelde kerstboom niet zouden misstaan.

Favoriet

Het is overigens niet de eerste keer dat Máxima deze jas draagt. Eerder droeg ze hem over een hippe jurk met een panterprint. Ook de kleur is de koningin niet vreemd: ze draagt rood vaak gecombineerd met roze of paars. Gewaagd, maar heerlijk passievol!

Ook hier durft Máxima rood met paars te combineren, zij het in een tijdelijk te dragen mondkapje. Beeld ANP / ANP

Bron: ANP.