Waar gaat het geld van niet-ingeleverde statiegeldflesjes naartoe?

Even een kleine rekensom. Op ieder plastic drinkflesje zit 15 cent statiegeld. Jaarlijks worden er in Nederland een miljard flesjes verkocht. Het totaal aan statiegeld zou dus 150 miljoen euro moeten bedragen. Slechts 42 procent daarvan komt daadwerkelijk bij de consument terecht, dus 63 miljoen. Waar blijft de overige 87 miljoen?

Waar blijft het geld van die statiegeldflesjes?

Bij Stichting Statiegeld Nederland, vertelt een woordvoerder van het onderzoekende Afvalfonds aan Trouw. “Dat is een niet-commerciële uitvoeringsorganisatie van ons die het geld weer investeert in het statiegeldsysteem.’’ Het gaat daarbij onder andere om het installeren van nieuwe inzamelpunten en het bekostigen van campagnes rond het inzamelthema.

Gebrek aan inleverpunten

Het Afvalfonds denkt dat het lage inleverpercentage vooral veroorzaakt wordt door een gebrek aan inleverpunten onderweg. Zo kun je je plastic flesje in het openbaar vervoer niet kwijt. Ook op scholen, treinstations, luchthavens en in uitgaansgelegenheden als bioscopen zijn er geen mogelijkheden om je statiegeld terug te krijgen. Wat doe je dan met je flesje? Jup, weggooien.

Statiegeldbedrag verhogen

Dat is volgens het onderzoek ook meteen het goede nieuws: de niet-ingeleverde flesjes belanden veelal niet op straat, maar netjes in de prullenbak. Toch wel bijzonder, want maar liefst 91 procent van de mensen weet dat je de flesjes kunt inleveren voor geld. Kenners pleiten er daarom voor om het statiegeldbedrag te verhogen naar 25 cent per flesje, zoals in Duitsland het geval is. Dat lijkt prima te werken: maar liefst 95 procent van de flesjes vindt daar z’n weg naar de inleverpunten.

Niet vergeten: ook op blikjes zit tegenwoordig statiegeld!

