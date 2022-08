Waar komt die lekkere geur na een zomerse regenbui toch vandaan?

Je zou misschien denken dat het de geur is van de regen die nog in de lucht hangt, maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn...

Gouden vloeistof

Wat je ruikt is namelijk het natuurfenomeen ‘petrichor’, een zoet geurtje dat ontstaat nadat een druppel de grond raakt. Het woord ‘petrichor’ is een samenstelling van de Griekse woorden ‘petra’, dat steen of rots betekent, en ‘ichor’, waarmee in de mythologie de gouden vloeistof werd aangeduid die door de aderen van de Olympische goden en andere onsterfelijken stroomt.

Ontdekking

Het fenomeen ‘petrichor’ werd in 1964 voor het eerst in het wetenschappelijk tijdschrift Nature beschreven door de Australiër Isabel Joy Bear en de Brit Roderick G. Thomas. “Ze beschreven de olie van planten en een aantal chemicaliën van bacteriën die samen tot die specifieke geur leiden”, zo schreef Cullen Buie van de Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (MIT) in een statement. “Maar frappant genoeg hebben ze niks gezegd over het mechanisme dat de geur in de lucht krijgt.”

Contact met grond

Inmiddels is er ook al onderzoek gedaan naar het ontstaan van deze geur. Volgens wetenschappers van het MIT gaat het om regendruppels die de poreuze aarde raken. Zodra dit gebeurt ontstaan er piepkleine luchtzakjes. Deze luchtbubbeltjes vliegen vervolgens weer omhoog (een beetje zoals de luchtbellen in champagne) voordat ze het oppervlak van de druppel breken en miljoenen kleine deeltjes verspreiden. Deze deeltjes zijn zogeheten aërosols, die dus die typische geur van de regen bevatten.

Regen na een droge periode

Je ruikt de geur extra goed als het een lange periode daarvoor droog is geweest. De grond is dan uitgedroogd. In tijden van droogte laten bacteriën Actinobacteria of straalzwammen sporen achter in de rond. Dat doen ze om hun voorbestaan te garanderen. Als er tijdens een vochtige periode regenwater in de grond zit en dit verdampt, komen deze sporen in de lucht terecht, wat de typische, sterke geur afgeeft.

Bliksem

Onweert het? Dan speelt ozon mee in de geur van regen. De elektrische lading splitst namelijk zuurstof- en stikstofmoleculen. Hierdoor ontstaat stikstofmonoxide. Een vrij scheikundig verhaal, maar geloof ons als we zeggen dat deze mix van chemicaliën ozon produceert. En daar zit een luchtje aan!

